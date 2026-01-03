この記事をまとめると ■一番多い交通違反は一時停止だがうっかりやってしまいそうな違反も検挙対象である ■泥はねやドアの開け方だけでなくバスへの譲り方など日常のクセが違反に直結する ■違反金や免許を守るだけでなく事故を防ぐという意味でもしっかり知っておこう

意外と知られていないマイナーな違反

交通違反の検挙件数でもっとも多いのは一時停止違反で、それに最高速度違反、放置駐車違反、通行禁止違反、信号無視などが続く。これらは比較的よく知られているメジャーな交通違反だが、道路交通法には意外と知られていない、マイナーな違反もいくつかある。そのいくつかをここでおさらいしておこう。

・幼児等通行妨害

これは、保護者のいない幼児・児童が歩行しているときに、徐行もしくは一時停止せず、その通行を妨げたときに問われる違反。「幼児等」とあるので、幼児・児童に限らず、高齢者や車いす利用者、その他体が不自由な人など、交通弱者全般が対象。違反者は、違反点数2点、反則金7000円（普通車）が科せられる。

・乗合自動車発進妨害

乗合自動車＝路線バスなどが停留所から発進する際、後方を走るクルマには、バスが右ウインカー（発進の合図）を出した時点で、速やかに減速・停止して進路を譲る義務がある。このルールを守らないと科せられるのは、違反点数1点、反則金6000円（普通車）だ。

・水たまり泥はね運転

走行中にはね上げた水しぶきが歩行者にかかり、迷惑をかけた場合、「泥はね運転違反」となる。違反者は反則金6000円（普通車 違反点数はなし）水たまりを通過する際は速度を落とし、歩行者や自転車から距離をとることを心がけよう。

・サンダル・ハイヒールでの運転

サンダルやハイヒールなど、運転に適さない履物での運転は、安全運転義務違反になる可能性が大きい。細かく言えば、厚底ブーツや脱げやすい履物、かかとが固定されていない履物、そこが滑りやすい素材の履物などもNGで、安全運転義務違反、もしくは「公安委員会遵守事項違反」に問われると思っていい。

「安全運転義務違反」の罰則は、反則金9000円（普通車）、違反点数2点、「公安委員会遵守事項違反」は、反則金6000円（反則金）、違反点数0点だ。

まだまだ意外な落とし穴があった

・大音量でのオーディオ使用

緊急車両のサイレンに気づかないほどの音量や、ほかのクルマのクラクション、警察官の指示などが聞こえないほど大ボリュームでオーディオを使用するのは、「公安委員会遵守事項違反」や「安全運転義務違反」にあたると考えられる。検挙されれば、反則金6000円（普通車）、違反点数なし。

・安全確認なしでのドア開け

安全確認をせずにクルマのドアを開ける行為は、「安全不確認ドア開放等」の違反になり、違反点数1点、反則金6000円（普通車）の対象に。これは運転席だけでなく、助手席や後部座席であっても、ドライバーの責任が問われるので要注意。

後方を確認せずにドアを開けると、後続の自転車やバイクが追突してしまう可能性もあるので、本人はもちろん、同乗者に対しても安全確認を促すことを忘れずに。

・車検証・自賠責証明書不携帯

車検証と自賠責証明書の不携帯はかなり罪の重い違反。車検証の不携帯は、道路運送車両法違反で50万円以下の罰金。自賠責証明書の不携帯は、自動車損害賠償保障法違反で30万円以下の罰金。いずれも原本がマストで、コピーは不可なので気をつけよう。

・走行中に座席をフルフラットにして寝る行為

走行中に座席をフルフラットにして寝る行為は、道路交通法違反（シートベルト不着用）にあたる。たとえ寝転びながらシートベルトをしていたとしても、それは正しい装着とはいえないので違反扱いに。後部座席をフルフラットにして寝ていた場合、高速道路では違反点数1点だ。

・助手席のダッシュボードに足を乗せる行為

これもときどき見かける光景だが、安全運転義務違反（視界妨害）となり、反則金9000円、違反点数2点が科せられる。

マイナーな違反でも違反は違反。知らなかったでは済まされないので、もう一度、ルール、マナーを見直して、より安全な運転を心掛けるようにしよう。