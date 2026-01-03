『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり完全新作、7月放送開始 映像公開でキャスト発表
アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』（ガンブレ）が、2026年7月より放送されることが決定した。2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。
【動画】新キャラ登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』完全新作の映像
あわせてキービジュアル第2弾、特報PV、メインキャスト情報が公開。主人公で害獣駆除ハンターとして離島で暮らす高校生・久瀬シイナ役を橘杏咲、シイナの妹・久瀬セツナ役を日高里菜が担当。今回のキービジュアル第2弾にも登場している、「魔人」として活動する謎の少女・夜海トワ役を結川あさきが務め、トワを取り巻く謎の支援者らを千春（相沢シオリ役）、小林愛香（喜多森ユーナ役）、伊藤彩沙（新名アオイ役）、青木陽菜（古寺ユズ役）が演じる。
特報PVは、劇場版２部作から続く時系列の同作の軌跡を辿れる内容で、ナレーションは、リリカル ウォッチ パーティーで初登場となったノーティカ・リン（CV.風間万裕子）が担当している。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、昨年7月に放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
■橘杏咲コメント
久瀬シイナ役を演じさせていただきます、橘杏咲です。長く愛されてきた『魔法少女リリカルなのは』シリーズに、新たな息吹として関わらせていただけること、大変光栄に思います。初めてオーディションでシイナに出会ったとき、その真っすぐな想いと優しい強さに強く心を惹かれたのを覚えています。彼女の感情ひとつひとつに寄り添いながら、その想いを丁寧に表現できるよう努めました。物語を通じて、シイナの歩みを一緒に見届けていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！
■日高里菜コメント
オーディションの時からスタッフの皆さんの熱い想いをひしひしと感じていたので、作品に参加できると決まった時は嬉しかったです。アフレコもとてもいい空気感で、熱量の高い素敵な現場です。たくさんの方に楽しんでいただけるよう、セツナとして精一杯頑張ります！ぜひ放送を楽しみにしていてください。よろしくお願いします。
■結川あさきコメント
夜海トワ役を演じさせていただきます、結川あさきです。オーディション資料をいただいた時に、すぐにトワに心惹かれました。どうしてもこの子を演じたいと思いました。資料には収まりきらない複雑な思考や感情、その裏のトワも知らない本心をひたすら想像して書き出してオーディションに臨みました。トワは辛く苦しい境遇の中で育ち、生きる意味を探しながらも今日まで生き続けてきた、とても強い子です。大切な何かに出会えるように、それに気づけるように、ぜひ本作品を見守ってください。
■千春コメント
相沢シオリ役を務めさせて頂くことになりました、千春です。長くたくさんの方に愛される「リリカルなのは」シリーズに関われること、とても嬉しく光栄です。シオリは、とてもしっかり者で自分の信念に真っ直ぐな子です。どう物語に関わってくるのか、是非、その目で見届けて頂けると嬉しいです。収録時、毎話毎話、早く皆さんと語り合いたい…！とうずうずしておりましたので、放送開始がとても楽しみです。どうぞ、よろしくお願いいたします！
■小林愛香コメント
喜多森ユーナ役を務めます、小林愛香です。テープオーディションとスタジオオーディション、全く違う雰囲気で演じたので、オーディションの帰りはマネージャーさんと「うーん…今日のギャル…どうだったかなぁ…」って言いながらトボトボ歩いた記憶があり…どんな子なんだろうと悩みながら演じた子でした。たくさんの方に愛されている作品で緊張して臨んでいたこともあり、ユーナとして選んでいただけたときは、本当にすごく嬉しかったです！ユーナと出逢えてよかったです！とにかく優しくて仲間想い。モデルのようなスタイル！ギャルでかわいくてかっこいい！そんなユーナをどうぞよろしくお願いします！！
■伊藤彩沙コメント
演じさせていただくアオイをはじめ、キャラクターひとりひとりがとても魅力的で、愛おしく、どの子も応援したくなります。今を一生懸命に生きる彼女たちの言葉や想いに触れるたび、私自身もたくさん心を動かされました。収録を通して感じた真っ直ぐな熱量が、皆さまのもとへ届くと嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。私も放送を楽しみにしています！
■青木陽菜コメント
たくさんの方に愛されてきた作品に携わることができ、大変光栄です。過去作に続いてどんなストーリーになるのか、自分のキャラクターとなのはちゃんたちがどう関わってくかなど、作品の展開にわくわくが止まりませんでした。ユズ役を任せていただけて本当に嬉しかったです。放送を楽しみにしていてください！
■スタッフ情報
原作・脚本：都築真紀
監督：浜名孝行
キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成
キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一
アニメーション制作：Seven Arcs
