WEST.“ストロングラブソング”「愛執」、藤井流星主演ドラマ主題歌に決定
7人組グループ・WEST.（重岡大毅、桐山照史、中間淳太、神山智洋、藤井流星、濱田崇裕※濱＝異体字、小瀧望）が、藤井が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（10日スタート、毎週土曜 後11：00）の主題歌を担当することが3日、発表された。
【写真】藤井流星が七五三掛龍也とバディに！ドラマビジュアル
同枠史上最強火力のラブサスペンスだという本作ドラマの主題歌に決定した「愛執」は、狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”。愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を妖しくも疾走感あふれるスタイリッシュなサウンドで歌い上げる。主題歌は、ドラマ初回放送で初解禁される。
本作は、夏原エヰジ氏による小説が原作。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、新婦・沙也香（井桁弘恵）は何者かによって毒を盛られる。結婚式にいたカメラマンの桜庭（七五三掛）によると、シャンパンに毒が混入していた模様。犯人捜しに乗り出す新郎・林田和臣（藤井）と桜庭だったが、容疑者でもある彼女の親友や母の偽善ぶりが次々と明らかになる。さらに、沙也香のどす黒い過去も見え隠れする。“同枠史上最高火力”のラブサスペンス、衝撃のイヤミス劇場が幕を開ける。
