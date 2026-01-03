「世界をデコれ!!」新アイドル・Sophia la Modeが始動 デビューへ向けて東京本格進出
名古屋を拠点に数々のアイドルやアーティストを輩出してきたO-STARが、東京進出と世界展開を視野に立ち上げた新たなアイドル・Sophia la Mode（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）の始動を発表した。プレデビュー公演を2026年1月25日に名古屋で開催、続く2月6日には東京・新宿ReNYでの正式デビューライブが決定している。
【写真】活躍に期待！Sophia la Modeメンバーのソロショット
グループの最大の特徴は、単に楽曲やビジュアル、ライブを用意するのではなく、「世界観・物語・成長導線」を一体で設計するというビジョン。長期的な展開を前提とした次世代モデルの確立を目指す。合言葉は「世界をデコれ!!」だ。
プロデューサーには、日本最大級のアイドルフェス「@JAM」を手がけた橋元恵一氏が就任。音楽プロデュースはO-STAR代表であり、JUJU、鈴木雅之、HKT48 feat. 氣志團などのヒット曲を手がけてきた油布賢一（KENNY）氏が担当する。
さらに、Ado「踊」「唱」のTeddyLoid、西野カナ「あなたの好きなところ」や幾多りら「恋風」のCarlos K.、乃木坂46・日向坂46・欅坂46などへの提供で知られる三谷秀甫氏、すとぷりをはじめ国民的アーティストの作詞を多数手がけるFunk Uchinoらが制作陣として参加。異なる強みを持つ制作陣が集結することで、一曲ごとに色を変えながらも、一本の物語として成立する音楽世界を目指す。
メンバーは以下の6人。全国誌の表紙を18度飾る実績を誇り、“現役アイドル最強ボディ”として圧倒的存在感を放つ南みゆか、元OS☆Uセンターで現在はGenesis Girlのセンターとしても活躍し、2.5次元を中心に女優業まで幅広くこなす香田メイ、STU48出身で、経験に裏打ちされた確かなパフォーマンスでグループを支える磯貝花音、香田メイの実妹で、昨年末にOS☆Uのセンターを卒業し新たなステージを求めて再始動する香田リン、昨秋に行われたオーディションを勝ち抜いた新星・高梨まゆと藤野ゆず。それぞれが異なる道を歩んできた6人が、新たなストーリーを描き出す。
南みゆかは「“もう一度信じること”を選んだ、物語を紡ぐ新世代アイドルが誕生します。香田メイ、香田リン、南みゆか、磯貝花音、高梨まゆ、藤野ゆず。この6人で、アイドル界の景色を変えていきます。私自身、20歳で迎える初めての東京。未知の未来。不安もありますが、それ以上に期待を胸に、私たちは前に進みます。世界を、私たちの色でデコれ。1/25プレデビュー。2/6デビューライブ。ぜひ、伝説の目撃者になってください」とコメントしている。
