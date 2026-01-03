“現役アイドル最強ボディ”南みゆか、新たなアイドルグループでデビューへ「20歳で迎える初めての東京…」
アイドルグループ・OS△K（△＝星マーク）、O2のメンバーとして活躍し、グラビアシーンでも圧倒的存在感を放っている南みゆか（20）が、新たなアイドルグループ「Sophia la Mode」（※Sophiaの「a」＝グレイヴ・アクセントが付いたもの）としてデビューすることが3日、発表された。
【写真】みんなかわいい…新たなアイドルグループ「Sophia la Mode」のメンバー個別写真
同グループは、アイドル経験者として悔しさも歓喜も味わってきた者、まだ何者でもないまま選ばれた者など、異なる背景を持つ6人が、自分自身の人生と感情を、もう一度塗り替えていくという意志そのものを表した「世界をデコれ!!」をテーマに活動していく。
メンバーは、全国誌の表紙を18度飾る実績を誇り、“現役アイドル最強ボディ”として圧倒的存在感を放つ南みゆか。ほか、元OS△U（△＝星マーク）のセンターで、現在はGenesis Girlのセンターとしても活躍し、2.5次元を中心に女優業まで幅広くこなす表現力の要 香田メイ。STU48出身で、経験に裏打ちされた確かなパフォーマンスでグループを支える磯貝花音。香田メイの実妹で、昨年末にOS△Uのセンターを卒業し、新たなステージを求めて再始動する香田リン。そして、昨秋に行われたオーディションを勝ち抜いた新星である高梨まゆ、藤野ゆずという6人が新たな一歩を踏み出す。
プロデューサーには、日本最大級のアイドルフェス「@JAM」を手がけ、シーンの最前線で数多くの成功事例を生み出してきた橋元恵一氏が就任。音楽プロデュースには、O-STAR代表であり、JUJU、鈴木雅之、HKT48 feat. 氣志團など数多くのヒットを生み出してきた油布賢一 a.k.a KENNY氏が参加。さらに楽曲制作陣には、Ado「踊」「唱」で国際的評価を獲得したTeddyLoid氏、西野カナ「あなたの好きなところ」で日本レコード大賞を受賞、幾多りら「恋風」もノミネートされているCarlos K.氏、乃木坂46・日向坂46・欅坂46などへの提供で知られる三谷秀甫氏、すとぷりをはじめ国民的アーティストの作詞を多数手がけるFunk Uchino氏といった、シーンを代表するトップクリエイターが参加する。
今後は、1月25日に愛知・名古屋・COMTEC PORTBASE（コムテックポートベイス）で開催される「O-STAR FES」 にてプレデビュー。2月6日に東京・新宿ReNYにてワンマンライブで正式デビューとなる。
■ 南みゆかコメント
Sophia la Mode 南みゆかです！
O-STARから――
「もう一度信じること」を選んだ、物語を紡ぐ新世代アイドルが誕生します。
香田メイ、香田リン、南みゆか、磯貝花音、高梨まゆ、藤野ゆず。
この6人で、アイドル界の景色を変えていきます。
私自身、20歳で迎える初めての東京。未知の未来。
不安もありますが、それ以上に期待を胸に、私たちは前に進みます。
世界を、私たちの色でデコれ。
1/25 プレデビュー
2/6 デビューライブ
ぜひ、伝説の目撃者になってください。
