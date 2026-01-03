箱根駅伝は３日に復路が行われ、レースは９区（戸塚中継所〜鶴見中継所＝２３・１キロ）に入った。

区間記録は１時間７分１５秒＝中村唯翔（２２年・青山学院大）。

青山学院大は昨秋の全日本５区で区間４位の走りを見せた佐藤有一（４年）が単独走を続ける。

２位国学院大は昨年１１月のハーフマラソンでＵ２０（２０歳未満）日本最高記録の１時間１分２９秒をマークした野田顕臣（１年）。

３位中央大は選手変更。前回１区で２位に１分３２秒差をつける独走劇を見せてチームの往路２位に貢献した吉居駿恭・主将（４年）が満を持して登場。戸塚中継所で青山学院大との差は３分１４秒。どこまで迫れるか。

４位早稲田大は昨秋の全日本５区で区間７位の小平敦之（３年）が選手変更で入ったが、５位順天堂大の石岡大侑・主将（４年）が追い上げ、３・８キロ付近で並びかけた。そして、６・５キロ手前、石岡が小平の前に出て順天堂大は４位に浮上した。

７・７キロの権太坂地点、首位・青山学院大と２位国学院大の差は１分５８秒で、戸塚中継所から１４秒拡大。中央大は青学から３分３５秒遅れで通過。同中継所から２１秒開いた。

４位順天堂大、５位早稲田大、６位城西大、７位駒沢大、８位創価大、９位中央学院大、１０位日本大。５６秒遅れて１１位東海大。さらに１６秒遅れて１２位帝京大。１３位神奈川大、１４位山梨学院大、１５位東洋大。