これが最後の戦いだ!『ゴジュウジャー』ヒーローショー第4弾開催決定!
東京ドームは、シアターGロッソで開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(テレビ朝日系)のヒーローショーシリーズ第4弾｢これが最後の戦いだ! ファイナルナンバーワンバトル! レディ、ゴー!｣を、1月31日よりスタートする。
シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」は、ついに熊手真白(演：木村魁希)がシアターGロッソに登場。さらに、ファイヤキャンドル(演：三本木大輔)も参戦する。
○シリーズ第4弾「素顔の戦士特別公演」概要
公園名：ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー シリーズ第4弾「これが最後の戦いだ! ファイナルナンバーワンバトル! レディ、ゴー!」
期間：2026年1月31日〜3月22日の土・日・祝
公演時間：約30分間
場所：東京ドームシティ シアターGロッソ
公演料金
エキサイティングシート(入場特典付き):おとな(中学生以上)5,700円／こども(3歳〜小学生)4,500円
プレミアム席(入場特典付き):おとな(中学生以上)5,400円／こども(3歳〜小学生)4,300円
一般席:おとな(中学生以上)3,400円／こども(3歳〜小学生)2,300円
※お得な「親子セット券」や、暗い席が苦手なお子様も安心の「真っ暗にならない席」も販売
※公演開始時間は日によって異なるため、詳細は公式HPを確認のこと
※握手会・撮影会：本公演は、素顔の戦士特別公演のため実施は行わない
チケットは「e＋」にて販売。抽選販売(エキサイティングシート・プレミアム席のみ)は、1月5日18:00〜1月12日23:59、一般販売1月19日19:00〜。
○あらすじ
異常事態発生!? 厄災がシアターGロッソを包み込み、この世の平和に危機が訪れる!
吠たちゴジュウジャーが駆けつけるが、ファイヤキャンドルも現れて事態はどんどんおかしな事に!?
一体なにが起きているのか!?全スーパー戦隊の誇りにかけて、“ナンバーワン戦隊”達は立ちはだかる敵に挑んでいく!
○遠野吠(とおの ほえる)／ゴジュウウルフ
アォーーーン!!
お前ら、第4弾も見逃すんじゃねぇぞ!
敵が誰だろうと、関係ねぇ。お前ら全員俺の、獲物だ!!!
○百夜陸王(びゃくや りくお)／ゴジュウレオン
やぁ!皆のアイドル!百夜陸王だよ!
Gロッソ第4弾ステージには、ゴッドネスなあの人とか、アツいあの人とかも登場するらしい、、!?
僕からのファンサを生で味わうチャンスもあるかも!!
ぜひ僕達と一緒に、楽しい時間をすごそうね!!最高のステージで待ってるよ〜!
○暴神竜儀(ばくがみ りゅうぎ)／ゴジュウティラノ
これがシアターGロッソのゴジュウジャー最後の戦いです!ぜひ我々の勇姿を劇場でご覧ください!
皆様と一緒にいやさかできる日を楽しみにしてます!劇場でお待ちしてます!
○猛原禽次郎(たけはら きんじろう)／ゴジュウイーグル
泣く子も黙るパーリーピーポー、禽ちゃんだよ!
突如現れた強敵がヤバそうな感じっこ…!
Gロッソでチャラらっといこうよ!!
○熊手真白(くまで ましろ)／ゴジュウポーラー
待たせたな。皆の衆!
シアターGロッソ第4弾からは、このゴッドネス熊手が登場するぜ。
楽しむ準備はできているか?
俺様の大活躍を、魂に焼き付ける準備はできているか?
たくさんの応援。待ってるぜ。
さぁ…世直しの時間だ!!
○ファイヤキャンドル
きゃーきゃっきゃッ!!!
シアターGロッソ!!ゴジュウウルフと決着をつけるのに持って来いの場所だぜ!!
お前らに!とびっきりアッチッチーな戦いを教えてやる!!絶対に見逃すんじゃねぇぞッ!!!
(C)テレビ朝日・東映AG・東映
