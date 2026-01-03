WEST.、藤井流星主演ドラマ主題歌に決定 狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”【ぜんぶ、あなたのためだから】
【モデルプレス＝2026/01/03】WEST.の藤井流星が主演を務め、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（2026年1月10日スタート／毎週土曜よる11時〜）の主題歌が、WEST.の「愛執」に決定した。
オシドラ史上最強火力のラブサスペンスと呼ばれる本ドラマの主題歌に決定したWEST.「愛執」は、狂気的で猟奇的な愛を歌った“ストロングラブソング”。愛ゆえに深みへと沈んでいく感情を、妖しくも疾走感溢れるスタイリッシュなサウンドで歌い上げる楽曲となっている。ドラマ初回放送にて初解禁となる。（modelpress編集部）
気鋭の作家・夏原エヰジ（なつばら・えいじ）が2025年３月に発表し、話題となっている同名小説を原作に、藤井流星と七五三掛を迎えて初映像化する「ぜんぶ、あなたのためだから」。幸せ絶頂の結婚披露宴の最中、何者かによって毒を盛られた新婦・沙也香。愛する妻のため、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣は、結婚式にいたカメラマンの桜庭から、シャンパンに毒が混入していた可能性を打ち明けられます。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか？次々と明らかになる、妻の親友や母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚愕の過去も見え隠れしてきて…。
◆藤井流星✕七五三掛龍也「ぜんぶ、あなたのためだから」
