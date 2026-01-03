FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌、“てれび戦士”時代の写真公開「ずっと可愛い」「紅白出場おめでとう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の鎮西寿々歌が1月2日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ふるっぱーメンバー「変わらない」可愛すぎる“てれび戦士”時代
「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日、東京・渋谷 NHKホール）に出場したFRUITS ZIPPER。幼少期にNHK Eテレ「天才てれびくんMAX」「大！天才てれびくん」のてれび戦士として出演していた鎮西は「NHKが放送100周年を迎えるという大きな節目に、グループとして大きくなって帰ってきてNHKホールに立つなんて、やっぱり想像していなかったです」と思いをつづり、当時の写真を投稿。てれび戦士時代を振り返りながら今回の紅白出場について「素晴らしい経験を本当にありがとうございました◆（※◆は正式にはハートマーク）」と締めくくった。
鎮西の投稿に「感慨深いステージ」「紅白出場おめでとう」「ずっと可愛い」「おすずの夢が叶って嬉しい」「最高のアイドル」「自慢の推し」「今も昔も変わらない」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆鎮西寿々歌、てれび戦士時代の写真公開
◆鎮西寿々歌の投稿に反響
