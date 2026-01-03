か、か、かんわいいぃぃぃ♡【ガチャ】コンプしたくなる！「フードチャーム」

小さい見た目がとっても可愛い【ガチャ】の「フードチャーム」。ボールチェーンやストラップ付きで目印にもぴったりです。まるで本物のようなリアルな作りも相まって、思わずコンプリートしたくなるかも。今回はガムのお菓子 & 美味しそうな色の焼き芋といった、大人も回したくなるガチャをご紹介します。

小さなガム入りの「ロッテ ふ～せんの実ミニチュアマスコット」

【ロッテ】のガム系お菓子「ふ～せんの実」が、ミニチュアサイズの可愛いチャームになって登場。カラフルでキュートなパッケージは、細部まで本物そっくりに再現。外側からは小さなガムが入っているのが見えます。味と共にカラーが異なる全5種類のラインナップで、ジャラ付けする楽しさもありそう。ちょっとした遠足気分にもなれそうなアイテムをぜひ集めてみませんか？

焼き色や皮の質感も再現！「ほくほく焼き芋根付2」

焼き芋が小さいチャームになったこちらも必見。本物のような焼き色や皮の質感まで再現した、可愛いながらリアルな作りがたまりません。ホイル巻きや袋入りの紫芋もある全5種類ラインナップで、思わずコンプリート欲を刺激されそう。ストラップ付きで荷物の目印にもおすすめ。小さいサイズ感も相まって、取り付けた時も邪魔になりにくいはず。

