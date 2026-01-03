Âç²ø²æ¤Î¡È¥¿¥¡É¤ØÆÏ¤±¡ª¡¡´¶Æ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÏÃÂê¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Îµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¥â¥Ê¥³¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹1ÉôAS¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ý¥°¥Ð¤éÆ±Î½¤¬º¸É¨¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤ÏºòÇ¯12·î21Æü¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÕ¡¦¥ª¥»¡¼¥ëÀï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢º¸É¨¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Á´¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï²óÉü¤Ë6¡Á10¤«·î¤òÍ×¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥±¥¬¤ÏÀï»Î¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤Ø¡¢¥â¥Ê¥³¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢ÆîÌî¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ý¥°¥Ð¤ä¥¢¥á¥ê¥«É½FW¥Õ¥©¥é¥ê¥ó¡¦¥Ð¥í¥°¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÆîÌî¤ò°¦¾Î¤Î¡Ö¥¿¥¡×¡Ö¥¿¥¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡Ö¶¯¤¯¤¢¤ì¡×¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¥¿¥¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ìµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¥â¥Ê¥³¤ÎÁª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Îµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤´¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë