紅白歌合戦にカムバックの“最強OG”集合ショットに反響「衣装に負けないオーラ」「これぞAKB」
AKB48の第2期生で“神7”として活躍した大島優子が2日、自身のインスタグラムを更新。AKB48のOGとして出演した『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合ほか）のオフショットを披露し、ファンから称賛の声が集まっている。
【別カット】AKB48“最強OG”集合、美脚ずらり！（全身ショット） 現役メンバーとの集合写真も
大島が「やっぱりAKBの衣装って最強最高なんです」と投稿したのは、AKB48結成20周年を記念して、グループのOGとして出演した『第76回NHK紅白歌合戦』のオフショット。
写真には、赤チェックがあしらわれたミニスカートとジャケットを身に着けた大島をはじめ、前田敦子、板野友美、高橋みなみ、柏木由紀、小嶋陽菜、峯岸みなみ、指原莉乃の姿が収められている。
投稿の中で大島は、衣装を手掛けた「オサレカンパニー」に対し、「徹夜して新しい衣装を私たちのために作ってくれてありがとう」と感謝の言葉をつづった。
グループの代名詞ともいえるおなじみの面々が笑顔で並ぶオフショットに、ファンからは「衣装に負けないオーラが凄いです」「赤チェック。これぞAKBって感じで好き」「神メンバーとはこの事」などの反響が寄せられている。
また大島は別の投稿で、『第76回NHK紅白歌合戦』でのステージの模様や、共演した現役メンバーとの集合ショットも公開。「紅白歌合戦の景色を目に焼き付けました」と綴っていた。
■大島優子（おおしま ゆうこ）
1988年10月17日生まれ。栃木県出身。2006年、AKB48に第2期生として加入。“神7”と呼ばれ、グループを牽引する。2014年6月にAKB48を卒業してからは女優として活躍。映画『ロマンス』で主演を務めたほか、ドラマ『東京タラレバ娘』シリーズ（日本テレビ系）、日曜劇場『アンチヒーロー』（TBS系）などの話題作に出演。プライベートでは、連続テレビ小説『スカーレット』（NHK総合）で共演した林遣都と2021年7月に結婚を発表。2023年1月に第1子を、2025年5月には第2子を出産したことを公表している。
引用：「大島優子」インスタグラム（＠yuk00shima）
