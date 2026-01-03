プロレス界の“レジェンド”藤波辰爾が３日、スポーツ報知の取材に応じ、４日の新日本プロレス東京ドーム大会でデビューするウルフアロンを「成功する」と太鼓判を押した。

柔道男子１００キロ級で２０２１年東京五輪金メダルのウルフは、昨年６月２３日に新日本プロレスへの入団を発表。日本の五輪金メダリストのプロレス転向は史上初でプロレス界を飛び越え広く世間で話題となった。

以後、練習生として世田谷区野毛の道場で練習し、大会ではセコンド、リング設営など通常の練習生と同じ雑用を務めてきた。

昨年１０・１３両国国技館大会でＮＥＶＥＲ無差別級王座をボルチン・オレッグから奪取した「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬの暴挙に激高し乱入。「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のメンバーを払い腰などの金メダル殺法で蹴散らし、ＥＶＩＬと遺恨が勃発しデビュー戦での対戦が決定した。さらに１１月４日の都内での記者会見でＥＶＩＬの「ＮＥＶＥＲ王座」に挑戦することが決まった。

藤波はアントニオ猪木さんが旗揚げした新日本プロレスの創設メンバー。１９７２年３月６日に大田区体育館で行われた旗揚げ戦では第一試合に出場している。新日本のリングに最初に上がったレジェンドであり、選手としては、ジュニアヘビー級を開拓するなど団体を隆盛に導き９９年には社長に就任した。ふるさとの新日本への愛情、思いは、不変でウルフへの期待は高い。これまでにウルフとは、対面していないが新日本プロレス入団からテレビ、新聞、雑誌などでウルフの発言を目にし「彼は賢い。将来が楽しみ」と好感を抱いたという。

「彼のいろんなコメントを見た時に、これから飛び込むプロレスの厳しさを自ら戒めていることを感じた。柔道からこの世界に軽い気持ちで飛び込んでないことが分かった。オリンピックの金メダルは、並大抵では獲得できない大変な偉業。ただ、プロレスに入ると、その功績がすべて消える危険もある。ただ、彼の言葉、これまでの練習での姿勢を見ると、新たな世界に挑む覚悟が分かる。だからこそ、楽しみ。期待できるし成功する」

過去に新日本プロレスは、大相撲、柔道、レスリングなど他の競技でトップを極めた選手と契約、あるいは入団したがミュンヘン五輪でレスリング代表だった長州力を除いて、ほとんどの選手が新日本プロレスの戦いには、なじめず他団体に移籍していった。藤波は、そんな「黒歴史」を踏まえてこう指摘した。

「今までの他の分野から来た選手は、言い方は悪いが、軽い気持ちでこの世界に入ってきた印象があった。だけど、ウルフには、彼らとはプロレスへの取り組み方が違うことを感じる。おちゃらけていない。これからの人生をプロレスに賭けていることが分かる」

ドームの前売り券は全席完売。当日券の発売なしの沸騰興行でデビューするウルフ。最後にアドバイスとエールを送った。

「勝敗よりも自分の気持ちをどれだけプロレスに傾けているかを見たい。プロレスファンの目は厳しいけど、彼ならやれる」

（福留 崇広）

◆新日本プロレス１・４東京ドーム全対戦カード

▼第０試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・クリス・ブルックス

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー