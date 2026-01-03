ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、２年ぶりに二刀流に復帰した今季もリーグＭＶＰに輝いた。３年連続、４度目の受賞はいずれも最長４年連続で７度受賞のボンズ（パイレーツ、ジャイアンツ）に次ぎ２位。過去、２度以上満票での受賞選手はいなかったが、大谷は全４度が満票での受賞と、歴史に名を刻んだ。

今季は自己最多の５５本塁打。ポストシーズン（ＰＳ）でも史上２位タイの８発で、合計６３本塁打を放った。レギュラーシーズン（ＲＳ）で６３本以上放ったのはボンズ、マグワイア、ソーサの３人で６度あるが、いずれもその年のＰＳでの本塁打はなし。ＲＳとＰＳの両方で本塁打を放った選手の合計では今季６５発のローリー（マリナーズ、６０＋５）が最多で、６４発の２２年ジャッジ（ヤンキース、６２＋２）に続いて大谷は３位だった。

２１年から５年連続で３０発以上。２１〜２５年の５年間での本塁打は２４９発のジャッジに続いて、２３３発で２位。２００発以上を放っているのは２１９発のシュワバー（フィリーズ）を含めた３人だけだ。飛び抜けたスイング、打球を見せているかというと、平均スイングスピードは７５・８マイル（約１２２・０キロ）で規定打席到達の選手の中ではＭＬＢ全体で１０位、平均打球角度は１５・０度で同５８位だった。本塁打だけを狙うようなマン振りで、打ち上げるだけの打撃はなかった。

ではなぜ本塁打を量産できるのか―。技術と質の高さだ。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、打球角度と打球速度を組み合わせた「バレルゾーン」（※１）に入った打球は１００でＭＬＢトップ。スイング速度と、どれだけ効果的に捉えられたかを示す「ブラスト」（※２）も２０５で１位。バレル率２３・５％、ブラスト率２６・０％はいずれも２位だった。相手投手の失投を逃さず捉えた証拠。一方では、状況に応じて出塁や適時打などを優先させた打撃もあった。２番以降にベッツ、フリーマンらが控え、自己最多の１４８試合に１番打者として出場した影響もあったようだ。

今季は２年ぶりに投手にも復帰。２３年９月に受けた２度目の右肘手術を経てのマウンドとあって、状態が心配される部分もあったが、ＭＬＢの公式戦では自己最速の１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークした。ＰＳを含めても１８登板だけだったが、１５試合以上（ＰＳ含む）の先発した投手の中では、１００マイル（約１６１キロ）以上４９球（ＰＳを含む）は３２４球のグリーン（レッズ）、５３球のスクバル（タイガース）に次いで３位。同条件で直球の平均球速９８・４マイル（約１５８・４キロ）はグリーンの９９・５マイル（約１６０・１キロ）に次いで２位だった。リハビリを兼ねたことで短いイニングでの登板が多かったこと、ノーワインドアップで投げたこともあるが、すでにメジャートップクラスの剛腕先発投手に復活した。

来季はＷＢＣ２連覇＆ワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇に挑む。ＷＳを制し、直後のＷＢＣで優勝したのは、、１２年にジャイアンツ、１３年ドミニカ共和国のＳ・カシーヤ投手の１人だけで、同年のＷＢＣとＷＳを制したのは１７年米国＆アストロズのグレガーソンの２人だけ。さらなる偉業も目指していく。

※１ 打球角度、打球速度を組み合わせ、長打になりやすい打球の範囲。打球速度によって角度は決まり、打球速度９８マイル（約１５８キロ）では２６〜３０度で、１１６マイル（約１８７キロ）以上では８〜５０度になる。

※２ どれだけ質の高いスイングをしたかを示す。スイングスピードと投球の球速から算出される理論上の打球速度の最速値にどれだけ近かったかを示す「スクエアアップ率（％）」とスイングスピード（マイル）の数値を足して１６４以上になった打球。