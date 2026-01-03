さすが大物芸能人は器が違う。Mr.シャチホコが1月2日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演し、和田アキ子にまつわる“カッコ良すぎ”エピソードを明かした。

番組では、クイズ企画「パチンコフレンドパーク・花の慶次編」を実施。シャチホコのほか、大のパチンコ好きで知られる和田、ホリが集結した。ルールは、ゲームクリアでドル箱を1つ獲得でき、最終的に獲得したドル箱の数に応じて、豪華な景品をかけたダーツに挑戦が可能。ただし、レギュラーメンバーの見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロの「カチ盛り軍」が、ゲスト「アッコ軍」の壁として立ちはだかる。

ここで進行役の岡野陽一が「アッコさん、『花の慶次』は？」と聞くと、和田は「大好きです。前のやつ（機種）はセリフ、全部言えたね」と自信満々。ホリもテレビ東京系パチンコ番組『今夜もドル箱』の名を出し、「MCをやってましたから。5年ほどやってましたから」と述べた。

続けて、シャチホコも「めちゃめちゃ（パチンコを）やります」と豪語。「しかも今、にゃんまるがあったんで…」とパチンコホールチェーン・マルハンのキャラクターについて触れると、「モノマネ芸人って基本的にCMとかって出ちゃいけないんです」と切り出した。

これに共演者たちが「ええっ！？」「そうなの？」などと驚く中、「暗黙のルール。ご本人さんのイメージに関わるので」と説明。「それを、アッコさんが『えっ！？おもろかったらええやん』っておっしゃってくれて。（マルハンの）CMを3年間もやらせてもらったんです」と感謝し、さらにスタジオを「すげぇ！」と仰天させた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

