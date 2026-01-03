姉が有名インフルエンサーのモデルが、初対面の男性メンバーから「ドストライク」とアプローチされるシーンがあった。

【映像】スタイル抜群！バックハグされる有名インフルエンサーの妹（全身姿も）

2026年1月2日、恋愛バラエティ番組『ラブタイムトラベル』が放送された。本番組は「もし、違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちていたのか？」を検証するため70年代＆90年代に“タイムトラベル”。時代のファッションとデートで恋をする恋愛番組だ。舞台は横浜。MCを横澤夏子が務め、スタジオゲストにはROIROMの本多大夢と浜川路己が登場した。メンバーはスマホを没収され、連絡手段は公衆電話、写真はフィルムカメラ、移動は紙の地図に頼るというルールのもと、時代を超えたデートに挑む。

番組冒頭、レトロな喫茶店で男性陣を待つことになったのは、人気お笑いトリオ「リンダカラー∞」のりなぴっぴ（27）とモデル・女優のみゆ（21）。みゆは、大人気インフルエンサー・ねおの妹で、『今日、好きになりました。』にも出演経験のある人気モデルだ。みゆは1970年代の流行である三つ編みにベレー帽を合わせたレトロな装いで登場した。

男性陣は地図を頼りのに女性陣が待つ喫茶店を探すことに。2〜3時間探索の末、ようやくみゆの待つ喫茶店にたどり着いた会社員・りょう（23）は、みゆと「8mmフィルムデート」へ向かう。

デート先のロマンチックな教会でカメラを回しながら至近距離でみゆを見つめるりょうは「近距離でも盛れるね」「可愛い」「可愛いな」とカメラ越しに連呼。さらにはみゆの頭を「なでなで」するなど、親密な空気が一気に流れた。その後、りょうはインタビューでも「ドストライクな子。シンプルに可愛い」とメロメロな様子だ。

その後、次のデートの相手としてみゆが選んだのは、K-1選手のゆうた（22）。2人は夜景バーでお酒を飲み、そこにあるカプセルトイで引いた「バックハグ」の指令を実行することに。ゆうたから背後から抱きしめられたみゆは、あまりの気恥ずかしさと緊張に「あついです」と悶絶していた。