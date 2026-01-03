◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝の8区はハイレベルな戦いとなりました。

第95回大会で小松陽平選手(東海大学)が1時間03分49秒の区間記録を保持。現在残る区間記録で最も古い記録でした。

15.6キロの遊行寺坂では、順天堂大学の永原颯磨選手(2年)が区間記録より約30秒速く区間トップ通過。さらに8区で2年連続区間賞をとっている青山学院大学の塩出翔太選手(4年)、國學院大學の飯國新太選手(2年)、中央大学の佐藤大介選手(2年)が区間記録を上回るペースで駆け抜けます。

先頭を走る塩出選手が1時間03分45秒で区間記録を更新。2位でタスキリレーをした國學院大學の飯國選手も1時間04分01秒と区間歴代4位のタイム。順位を5位へ上げた順天堂大学の永原選手も1時間04分04秒と区間歴代5位の記録を出しました。

今大会は1区、2区、5区、6区で区間記録が更新。8区もハイレベルな戦いとなりました。

▽区間上位1時間03分45秒 塩出翔太(青山学院大学)1時間04分01秒 飯國新太(國學院大學)1時間04分04秒 永原颯磨(順天堂大学)1時間04分34秒 佐藤大介(中央大学)1時間04分34秒 山川拓馬(駒澤大学)1時間04分34秒 松井一(帝京大学)