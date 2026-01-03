わんこへの愛が止まらない女の子の行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万回再生を突破し、「なんか感動した」「微笑ましすぎです」「もうたまりません…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬のことが大好きで仕方ない1歳の女の子→抑えられない気持ちを伝える光景】

愛犬家な1歳の女の子

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんが紹介したのは、豆柴『うに』くん、ゴールデンレトリバー『おから』ちゃんの日常の一幕です。

おからちゃんが、ママになでてもらっていたときのこと。そこへやってきたのは、1歳の女の子『ほの』ちゃん。ほのちゃんは、前足で「なでて」と催促するおからちゃんの体を、優しくなでてあげたといいます。

実は、ほのちゃんは生まれたときからうにくん＆おからちゃんと一緒。わんこへの愛が強く、普段から愛情表現を欠かさないのだそうです。この日も、2匹にぎゅっと抱き着いて大好きな気持ちを伝えていたといいます。

愛情が止まらない！？

しかし、この日のほのちゃんは、いつもに増してわんこたちへの愛情表現が激しかったそう。パパになでてもらっているおからちゃんを見て、後ろから背中をなでてあげたり、うにくんをなでてあげたりと、四六時中わんことコミュニケーションを取っていたといいます。

一方、うにくんとおからちゃんも、ほのちゃんからの愛情表現が嬉しいようです。うにくんは驚いてしまうこともあるものの、逃げることもなくほのちゃんの傍にいたのだとか。

一緒に読み聞かせを満喫

しばらくすると、パパに読み聞かせをしてもらおうと絵本を持ってきたほのちゃん。パパの読み聞かせが始まると、おからちゃんもそばで耳をすましていたそうです。2人でパパにくっつきながら絵本を聞く姿に、思わずホッコリ…♡

結局、この日のほのちゃんはずっとわんことぴったりくっついていたそう。とくにおからちゃんへの愛が強く、顔をぎゅーっと抱きしめることもあったといいます。わんこの存在を自然と受け入れる姿に、心が浄化されるエピソードなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「愛があふれてますね」「最強トリオ可愛すぎる」「こっちまで幸せになります」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、仲良し3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。