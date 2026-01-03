元野良猫が家にやってきたら、先輩の「超大型犬」に喧嘩を売って…力の差がありすぎる「攻防戦」が面白かわいいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で49万3000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「ワンコの貫禄ｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：元野良猫が家にやってきた結果→先輩の『超大型犬』に喧嘩を売って…力の差がありすぎる『攻防戦』】

やる気しかない元野良猫

TikTokアカウント「kabayaki_1220」に投稿されたのは、家にやってきた元野良猫の「にょにょふく」に喧嘩を売られたグレートピレニーズ「なんなん」の様子。にょにょふくは他の方に保護され、この度飼い主さんの家へやってきたのだそう。

なんなんの前足をチョンっと攻撃し、目にも止まらぬスピードで後ろに下がっていくにょにょふく。再び臨戦体制になるにょにょふくからは、並々ならぬやる気が伝わってきます。

動じないワンコ

いったん少し離れたところでゴロンして、もう一度攻撃のタイミングを見計らっている様子のにょにょふく。すると「隙ありっ」とばかりに、2度目の攻撃を炸裂させたんだとか。

ずっと戦闘モードのにょにょふくをよそに、なんなんは窓辺に伏せをしノーリアクション。度重なる攻撃にも全く動じることはなく、なんなんの器の大きさを見せつけられたようです。

止まらないアタック

「オラァァ」と、なぜかお腹を見せながらなんなんにアタックしてしまうにょにょふく。再びなんなんの前足を触り、全力ジャンプで後ろへ逃げていってしまいます。

微動だにしないなんなんと、果敢に喧嘩を売り続けるにょにょふくの距離は、現在は少しずつ近づいているといいます。2匹が仲良く過ごせるようになる日が、楽しみでなりません。

投稿には「めっちゃ可愛い」「ワンコの貫禄ｗ」「何故腹見せて威嚇するｗ」「相手にされてなさすぎて好き」「大型犬と子猫は最強」「絶対敵わないけど頑張ってるー」といったコメントが寄せられています。

なんなんとにょにょふくたちの賑やかな日常は、TikTokアカウント「kabayaki_1220」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kabayaki_1220」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。