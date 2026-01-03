“あのちゃん”ことミュージシャンでタレントの「あの」が2025年12月28日、公式YouTubeチャンネルに、「今年買ってよかったもの」を紹介する動画を公開した。

「【ベストバイ】あのちゃんの買ってよかった2025」と題した動画であのは、「2025年が間もなく終わるということで、2025年のベストバイを紹介します」と切り出した。

最初にピックアップしたのは、メディピールのネックケアクリーム「プレミアムネックスティック」。あのは中学1年生の頃から首にシワがあったという。「これが正直効くのかはわからない。それはわからないけど、塗らないよりは良いかな」とし、匂いなども良く「これはお気に入りになりました」と説いた。

そこから、無印良品の「マカデミアナッツオイル」「発酵導入美容液」、アリミノのスプレータイプのスタイリング剤「スパイスシャワー シャイニング」を買って良かったものとして列挙したのち「これは本当にベストバイだった」と特に熱を込めて語ったのが、首にかけるタイプの低周波治療器「MYTREX DR. HEAT NECK」だった。

ヘアメイクスタッフにおすすめされて購入したというこの商品を、あのは自宅用と仕事現場用で2つ所有しているそう。スイッチを入れると首全体を温める仕様であることから、極寒の中で行われたドラマ撮影の待機時などに重宝したと振り返った。また、ストレートネックで首が凝りやすいため「これは本当に助かった」と力説していた。

さらに「ITAWARI Silky Heat ホットビューラー」、唇用の保湿剤「Bifesta リップスクラブバーム」を経て、「これ最後」と取り出したのが、アディダスとイタリアのファッションブランド「アヴァヴァヴ」のコラボスニーカーだ。香港のアディダス ストアで入手したとし、「めっちゃ可愛くない？ 真っ黒なの」とカメラに向けた。カラーは光沢感のない黒。あのは「僕、マットブラックマジで大好き。車もマットブラックだと絶対に見ちゃう」「スクールバックもマットのブラック使ってました、学生時代」と、“マットブラック愛”を語っていた。

そしてそんな感じのベストバイでした」と締めたあのだったが、最後に「“バッドバイ”のほうがもっとあるかもしれないです。バッドバイを紹介したいけど、ベッドとか、マットレスとかその規模だから。デカすぎて映しきれない、僕の技術では」と、“今年買って良くなかったもの”の存在もほのめかしていた。

本動画に対し、コメント欄には「あのちゃんの正直レビューマジで信用できる」「こういう系の動画で案件じゃないのがすごく好き」「まじ需要ある」「推しのベストバイ知れるのアツすぎる」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）