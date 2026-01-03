「桑田オイシックスCBO」誕生で流動化する「ポスト阿部」の行方　最有力候補は

ポスト阿部監督はどうなるのか(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

新天地は、意外な球団でした。

NPBファーム球団のオイシックスは昨年12月18日、2025年シーズン限りで巨人の2軍監督を退任した桑田真澄氏が26年1月からCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に就任することを発表しました。

同球団の公式サイトでは「CBOのミッションは、『強く、愛され、選ばれる球団』になるための球団の文化とブランドの構築です。桑田氏には、そのミッション達成に向け、首脳陣、選手、スタッフを含めたチームを統括的に俯瞰し、球団の基盤強化・発展、およびチーム編成の強化を担っていただきます」と記されており、桑田CBOへの高い期待が伝わってきます。

一方で、桑田氏の巨人退団は、「ポスト阿部」にも大きな影響を及ぼすのではと、野球関係者は言います。