フリーアナウンサーの袴田彩会がウェディングフォトを披露し、反響を呼んでいる。

昨年４月に結婚した袴田アナは、３日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５年ありがとうございました お仕事もプライベートもとても充実した１年でした」と書き出し、「やはり印象的な出来事といえば結婚式を挙げたこと」と、海の見える式場で撮影した美しいシルエットの映える細身のウェディングドレス姿をアップ。「海外挙式にしたので少人数で執り行ったのですが、遠方まで駆けつけてくれた家族や友人の有り難みを改めて実感しました」と記した。

続けて、「ドレスを着るためのダイエットもいい思い出！ドレスのフィッティングの際にフィッターさんに『このドレスは５キロ痩せないと綺麗に着られません』と言われ必死に８キロダイエット」と明かし、「目標があれば頑張れるものですね！体重は地道に１０キロ戻りました（笑）」と努力の成果を記した。

「その後ローマでウエディングフォトを後撮り。現地のカメラマンさんに陽気な素敵な写真をいっぱい撮影してもらいました」と、ローマの街並みを背景にウェディングドレス姿で満面の笑顔で写るショットをアップ。最後に「２０２６年はどんなことが待ち受けているのだろうか！楽しみです 皆様、良いお年を」と記し、投稿を結んだ。

この投稿にファンからは「彩会さん、お美しいです」「こちらも幸せのお裾分けを頂き、お陰様で来年も良い年を迎えられそうです」「年の締めくくりにこんな素敵な写真をありがとうございます年の締めくくりにこんな素敵な写真をありがとうございます」「ウェディングドレス姿素敵ですね」などの声が寄せられている。