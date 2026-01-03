【箱根駅伝・８区まとめ】青学大３連覇へ１位守る 塩出翔太が区間新で差を広げる 国学院大食らいつく
◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）
往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り９区に入った。
８区の塩出翔太（４年）が同区で３年連続の区間賞。１時間３分４５秒（速報値）をマークし、２０１９年小松陽平（東海大３年）の記録を７年ぶりに塗り替えた。
国学院大は飯国新太（２年）が区間２位の走りで食らいついたが、１位との差は１６秒開き１分４４秒に。
復路での反撃を狙う駒大は、当日変更で主将の山川拓馬（４年）を起用。７位のまま残り２区に突入した。
「復路の順大」は永原颯磨（２年）が区間３位の快走で５位浮上。
往路で１７位と出遅れた帝京大は１２位まで巻き返し、大逆転での３年連続シード獲得を目指す。
▼８区順位
（１）青学大
（２）国学院大
（３）中大
（４）早大
（５）順大
（６）城西大
（７）駒大
（８）創価大
（９）中央学院大
（１０）日大
〜１０位までがシード〜
（１１）東海大
（１２）帝京大
（１３）神奈川大
（１４）山梨学院大
（１５）東洋大
（１６）日体大
（１７）東京国際大
（１８）東農大
（ＯＰ）関東学生連合
（１９）大東大
（２０）立大