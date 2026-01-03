◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大がトップを守り９区に入った。

８区の塩出翔太（４年）が同区で３年連続の区間賞。１時間３分４５秒（速報値）をマークし、２０１９年小松陽平（東海大３年）の記録を７年ぶりに塗り替えた。

国学院大は飯国新太（２年）が区間２位の走りで食らいついたが、１位との差は１６秒開き１分４４秒に。

復路での反撃を狙う駒大は、当日変更で主将の山川拓馬（４年）を起用。７位のまま残り２区に突入した。

「復路の順大」は永原颯磨（２年）が区間３位の快走で５位浮上。

往路で１７位と出遅れた帝京大は１２位まで巻き返し、大逆転での３年連続シード獲得を目指す。

▼８区順位

（１）青学大

（２）国学院大

（３）中大

（４）早大

（５）順大

（６）城西大

（７）駒大

（８）創価大

（９）中央学院大

（１０）日大

〜１０位までがシード〜

（１１）東海大

（１２）帝京大

（１３）神奈川大

（１４）山梨学院大

（１５）東洋大

（１６）日体大

（１７）東京国際大

（１８）東農大

（ＯＰ）関東学生連合

（１９）大東大

（２０）立大