◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

箱根駅伝は8区まで終了。上位10校までに与えられるシード権争いは、今年もし烈になっています。

9位は予選会トップ通過の中央学院大学。10位は13秒差で日本大学が続きます。シード権のラインからちょうど1分差で東海大学がつけました。

猛追をみせているのは、復路一斉組の帝京大学。2区まで20位と苦戦し、往路終了時点で10位と4分15秒差でしたが、6区、7区でともに区間一桁で走り、2分25秒差まで縮めます。さらに8区の松井一選手も区間4位の快走。10位のタイムとは1分54秒差の12位まで順位を上げました。

一方、20年連続シードを守っている東洋大学は、8区で15位に転落。10位と2分以上あり、厳しい戦いとなっています。

▽8区終わりの9位以降(タイムは10位との差)9位 中央学院大学 ｰ13秒10位 日本大学――シード権――11位 東海大学 ＋1分00秒12位 帝京大学 ＋1分54秒13位 神奈川大学 ＋2分23秒14位 山梨学院大学 ＋2分32秒15位 東洋大学＋2分36秒