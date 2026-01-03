（MCU）映画『ブラックパンサー』（2018）に、ヴィランとしてクレイヴン・ザ・ハンターを登場させる計画があったことがわかった。監督・脚本のライアン・クーグラーが認めた。

ポッドキャスト「」でクーグラーが語ったところによると、企画に参加した当初から『ブラックパンサー』のヴィランはエリック・キルモンガー（演：マイケル・B・ジョーダン）と、ユリシーズ・クロウ（演：アンディ・サーキス）となる方針だったという。

ところが、マーベル・スタジオも当時はこの2人をヴィランとすることの確証を持てずにおり、特にクロウはやや流動的だったそうだ。そこで候補に挙がったのが、コミックではスパイダーマンの宿敵として登場するクレイヴン・ザ・ハンター。強靭な肉体と野獣の五感、恐るべき戦闘能力をもち、猛獣を従わせることもできる持ち主だ。

インスピレーションを与えていたのは、クリストファー・プリーストが執筆したコミックの『ブラックパンサー』だった。「彼のシリーズは、パンサーとクレイヴン、（エヴェレット・）ロスがキッチンで戦う場面から始まるんです」とクーグラーはいう。

「僕はスパイダーマンの大ファンで、アニメ版『スパイダーマン』が特に好きです。クレイヴンはアニメ版に出ているし、コミックでも素晴らしいキャラクター。そこで、“クレイヴンを映画に出せますか？”と聞いたら、（マーベルは）“無理だと思うけど、確認します”と。それでソニーに連絡したら、ソニーが“絶対に無理”と。」

のちに単独映画『クレイヴン・ザ・ハンター』（2024）がアーロン・テイラー＝ジョンソン主演で製作されたように、スパイダーマンとその関連キャラクターはソニー・ピクチャーズが映画化権を保有している。当時から映画化のアイデアが浮上していたのだろう、ソニーは『ブラックパンサー』にクレイヴン・ザ・ハンターを登場させることを拒否したのだ。

もっとも、クーグラーはこの結果を「よかったと思っています」と振り返る。「（クレイヴン・ザ・ハンターが登場していたら）ユリシーズ・クロウの居場所はなくなっていて、アンディ・サーキスとの仕事はできなかっただろうから。最初につまずいたのは幸いでした」。

ちなみに司会者が「マイケル・B・ジョーダンがクレイヴン・ザ・ハンターを演じる可能性もあったんですか？」と尋ねると、クーグラーはこれを即座に否定。「マイク（マイケル）は常にキルモンガーを演じる計画でした」と話している。

