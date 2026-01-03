BLACKPINKリサ・TWICEミナ・三吉彩花、密着顔寄せ3ショット「豪華すぎる」「目の保養」
【モデルプレス＝2026/01/03】BLACKPINK（ブラックピンク）のリサ（LISA）が2日、自身のInstagramを更新。韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のMINA（ミナ）、女優・モデルの三吉彩花との3ショットを公開し、話題となっている。
【写真】BLACKPINK・TWICE・人気女優の「豪華すぎる」密着3ショット
リサはミナ、三吉と密着して顔を寄せ合った3ショットを公開。ほかにも猫と遊んでいる写真や自身の看板とのショットなどを投稿している。
この投稿に、ファンからは「豪華すぎる」「目の保養」「最高」「3人共可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
