フォルクスワーゲンK70（1970年）

NSUが設計したK70は、空間の有効活用に重点を置いていた。この設計が転換点となり、フォルクスワーゲンのデザインは空冷式リアエンジンから水冷式前輪駆動モデルへ、また水平対向エンジンから直列エンジンへと移行した。

【画像】現代まで脈々と続くフォルクスワーゲン屈指の名車【初代ゴルフを詳しく見る】 全27枚



フォルクスワーゲンK70（1970年）

フォルクスワーゲン・ロメッシュ（1952年）

ロメッシュ（Rometsch）は高級車を専門とするドイツのコーチビルド企業だ。主要メーカーのシャシーをベースに、特注デザインのボディを製作してきた。写真の車両はフォルクスワーゲンのプラットフォームをベースとする最初の本格ラグジュアリーカーの1つであり、その見事なデザインは評価に値する。



フォルクスワーゲン・ロメッシュ（1952年）

フォルクスワーゲンV30プロトタイプ（1937年）

これはビートルではない。ポルシェ・タイプ60をベースにしたV30というプロトタイプであり、これこそがビートルの原点となる1台だ。30台のプロトタイプが製作され、合計約240万kmのテスト走行をこなした。当時の標準的なテスト基準をはるかに超える走行距離である。



フォルクスワーゲンV30プロトタイプ（1937年）

フォルクスワーゲン・ゴルフ（1977年）

フォルクスワーゲンは1974年にゴルフを発売した。フロントエンジン/前輪駆動の小型車は瞬く間に大ヒットとなり、これまでに累計3700万台以上が生産されている。アウトシュタットのツァイトハウスに展示されているこの初代モデルは1977年製だ。現行世代は8代目（改良後は8.5とも呼ばれる）にあたる。北米では時期によってラビットとも呼ばれている。



フォルクスワーゲン・ゴルフ（1977年）

ラリーカーとデザインの名車

AUTOCAR英国編集部が訪問した際、ツァイトハウスの1階では1980年と1982年の世界ラリー選手権王者、ヴァルター・ロール氏の特集が行われていた。上階では不朽の名デザインが展示されていた。





オペル・アスコナ400（1982年）

こちらは1982年にウォルター・ロール氏が2度目の世界タイトルを獲得した際に駆っていたオペル・アスコナ400だ。後輪駆動車でありながら、強力な四輪駆動のライバル車を抑えて偉業を達成した。



オペル・アスコナ400（1982年）

デロリアンDMC-12（1982年）

ビジネス的観点から言えば、デロリアンDMC-12は決して名車と呼べない。同社はこのモデルを発売しただけで倒産してしまったからだ。

それでも、グラスファイバー製ボディ構造、ステンレス鋼のボディパネル、ガルウィングドアなど、デロリアンのデザインは生き続けている。おそらく映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズでの出演が人気を後押ししたのだろう。そして言うまでもなく、時速88マイル（約141km/h、タイムトラベルする速度）での性能において、デロリアンに匹敵するクルマは他にない。



デロリアンDMC-12（1982年）

フォルクスワーゲン・ビートル・タイプ14（1949年）

フォルクスワーゲンは1948年、ボディ架装メーカーのヘブミューラー社にビートルのプラットフォームを基にした2＋2コンバーチブルの開発を依頼した。その結果、この派生モデルが生まれた。契約では2000台の生産が予定されていたが、1949年にヘブミューラー社の工場で発生した火災により生産が遅れた。同社は1952年に倒産し、その時点での生産台数は696台にとどまる。



フォルクスワーゲン・ビートル・タイプ14（1949年）

フォルクスワーゲンXL1（2013年）

前身のL1コンセプトカー（基本構造はルポから流用）をベースに開発されたXL1は、燃費性能で世界記録を樹立した。48psの800ccディーゼルエンジンと27psの電気モーターを組み合わせたプラグインハイブリッド・システムにより、約111km/lの燃費を実現した。合計250台が生産された。



フォルクスワーゲンXL1（2013年）

ランボルギーニ・ディアブロGT（1999年）

フォルクスワーゲン・グループ傘下の2ブランドによる初の共同開発である。ディアブロGTは、1998年のアウディによるランボルギーニ買収後に初めて販売されたモデルだ。1990年発売の初期型ディアブロを大幅に改良したモデルで、最高速度330km/hを達成している。



ランボルギーニ・ディアブロGT（1999年）

カータワー

2棟のガラス張りのカータワー（AutoTurme）は、アウトシュタットで最も目を引く施設だろう。１棟あたり400台の車両を収容可能で、ロボット式リフト2基で車両を運ぶ。そのうち1基は乗客用リフトに切り替え可能で、内部を上下移動する体験ができる。





タワーに保管されているのは、オーナーへの納車準備が整った新車だ。欧州各地の購入者は希望に応じて、アウトシュタットでクルマを受け取ることができる。地元のディーラーに立ち寄るよりずっとワクワクするだろう……。





フォルクスワーゲン・ポロ（2017年）

アウトシュタットの敷地内には、フォルクスワーゲン・グループの各ブランドが独自のパビリオンを構えている。そこでは通常、モーターショーさながらの展示やアトラクションを楽しめる。



フォルクスワーゲン・ポロ（2017年）

ポルシェ・パビリオン

ポルシェのパビリオンには特に注目すべき展示がある。ポルシェの歴代モデルを再現した金属模型が、現在のラインナップへと続くように配置されているのだ。ここを訪れたら、ぜひお気に入りのポルシェを見つけてほしい。





アウトシュタット

アウトシュタットにはクラシックカー以外にも、試乗イベントやレストラン、さまざまな特別展示など見どころが満載だ。詳細はアウトシュタット公式ウェブサイトを参照のこと。



