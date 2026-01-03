À¤³¦¶þ»Ø¤Î»ÜÀß¡¡¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óÇîÊª´Û¤Î¸«¤É¤³¤í¡ÊÃæÊÔ¡Ë¡¡¥Ç¥å¡¼¥ó¥Ð¥®¡¼¤«¤é¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤Þ¤Ç
¥ß¥Ë¡Ê1956Ç¯¡Ë
¥¢¥¦¥È¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ï±Ñ¹ñ¤ÎÌ¾ºî¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥Ë¤ÏÆÈÁÏÅª¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¹ñ¶¤ä»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û911¤Î¸¶ÅÀ¡ª ¥Ý¥ë¥·¥§¤ÎÌ¾¤ò½é¤á¤Æ´§¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ú¥Ý¥ë¥·¥§356¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´25Ëç
¥ß¥Ë¡Ê1956Ç¯¡Ë
EMPI Imp¥Ç¥å¡¼¥ó¥Ð¥®¡¼¡Ê1968Ç¯¡Ë
¥Ó¡¼¥È¥ë¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥Ç¥å¡¼¥ó¥Ð¥®¡¼¤Ï1960Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡£8Ç¯¸å¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶ÈEMPI¤¬¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆ§½±¤·¤¿¡£¥Ç¥å¡¼¥ó¥Ð¥®¡¼¤Ï¥¹¥ê¥ë¤òµá¤á¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Î°ÂÁ´µ¬À©Åö¶É¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
EMPI Imp¥Ç¥å¡¼¥ó¥Ð¥®¡¼¡Ê1968Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ê1980Ç¯¡Ë
¥Ó¡¼¥È¥ë¡¦¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Î¸å·Ñ¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ë¥´¥ë¥Õ¤Ï1979Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÍâÇ¯¤Î¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï70ps¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿´°À®·Á¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½éÂå¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¤Ï¡¢2ÂåÌÜ¥´¥ë¥ÕÅÐ¾ì¸å¤âÈÎÇä¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢1993Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥Ö¥ê¥ª¥ì¡Ê1980Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê1990Ç¯¡Ë
¾®·¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Ï¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï1990Ç¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥·¥å¥¿¥¤¥¢¡¼¼Ò¤ÇÀ¸»º³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¾ï¤Î¥´¥ë¥Õ¤è¤ê60mm¹â¤¤ºÇÄãÃÏ¾å¹â¡¢¥¹¥¥Ã¥É¥×¥ì¡¼¥È¡¢¥¹¥Ú¥¢¥¿¥¤¥ä¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¤Ç7735Âæ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ê1990Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó181
¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏSUV¤Î¡Ö¼ÂÍÑÀ¡Êutility¡Ë¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1960Ç¯Âå¤ËÀ¾¥É¥¤¥Ä·³¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¥ì¥¸¥ã¡¼»Ö¸þ¤ÎÌ±´Ö¿Í¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤È¥á¥¥·¥³¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ø¥¶¡¦¥·¥ó¥°¡ÊThe Thing¡Ë¡Ù¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡£ÁíÀ¸»ºÂæ¿ô¤Ï9Ëü883Âæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌó18¡ó¤¬¥É¥¤¥Ä·³¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó181
¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë¡¦¥È¥í¥Í¡¼¥É¡Ê1966Ç¯¡Ë
¥È¥í¥Í¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Î¡¼¥¹»á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥È¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥¹»á¤ÏÊÆ¹ñ¥â¥ó¥¿¥Ê½£À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç³Ø¤ó¤À¸å¡¢1958Ç¯¤Ë¥¼¥Í¥é¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡ÊGM¡Ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹»á¤Ï1962Ç¯¤Ë¥È¥í¥Í¡¼¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤¬¡¢GM¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¤Î³«È¯¤ò·è¤á¤¿ºÝ¤Ë¡¢Èà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥Î¡¼¥¹»á¤Ï¥Ý¥ó¥Æ¥£¥¢¥Ã¥¯GTO¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢1937Ç¯¤ËÀ¸»ºÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÔ±¿¤Ê¥³¡¼¥É810/812°ÊÍè¡¢ÊÆ¹ñ½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÁ°ÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¥ª¡¼¥ë¥º¥â¥Ó¥ë¡¦¥È¥í¥Í¡¼¥É¡Ê1966Ç¯¡Ë
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡Ê1959Ç¯¡Ë
Ã±¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢1950Ç¯Âå¤ÎÊÆ¹ñÊ¸²½¤ò¶ñ¸½²½¤·¤¿Â¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡£¼ÖÂÎ¸åÉô¤«¤éÆÍ¤½Ð¤¿¡¢´ñÈ´¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Õ¥£¥ó¤ËÌÜ¤ò°ú¤«¤ì¤ë¡£¤¿¤ÀÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡Ä¡Ä¡£
1956Ç¯¤«¤é1960Ç¯¤Þ¤Ç¡¢¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¤Ï¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥Á¥Ö¥ë¤ÎÎ¾¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸»º¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ø¥»¥Ó¥ë¡Ù¤È¡Ø¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¤Ï¸å¤Ë¡¢1977Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥Ç¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ë¥É¥é¥É¡¦¥Ó¥¢¥ê¥Ã¥Ä¡Ê1959Ç¯¡Ë
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1954Ç¯¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥ë¥¿¥¤¥ä¤¬»÷¹ç¤¦¥¯¥ë¥Þ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢1954Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥Ü¥ì¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¥·¥Ü¥ì¡¼¡Ê1954Ç¯¡Ë
DKW SS600¡Ê1930Ç¯¡Ë
¥¢¥¦¥È¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ï»ÍÎØ¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥¯¤â¤¤¤¯¤Ä¤«Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¸«»ö¤Ê1Âæ¤Ï¡¢¥À¥ó¥×¥Õ¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡¦¥ï¡¼¥²¥ó¡ÊDKW¡¢¾øµ¤¶îÆ°¼Ö¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤¬À¸»º¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿åÎä¼°¤Î2µ¤ÅûÆó¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥¨¥ó¥¸¥óSS600¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ22ps¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ÎSS600¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÉÀ¸·¿¤¬¡¢1931Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä½é¤ÎÎÌ»ºÁ°ÎØ¶îÆ°¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿DKW F1¤ä¡¢¶Êµ»ÍÑÈô¹Ôµ¡¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
DKW SS600¡Ê1930Ç¯¡Ë
¥Ý¥ë¥·¥§911¡Ê1982Ç¯¡Ë
1963Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ý¥ë¥·¥§911¤Ï¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤ÌÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤À¡£¤³¤Î¥ê¥¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¥É¥¢¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ë·çÅÀ¤Ê¤É¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¥Ý¥ë¥·¥§911¡Ê1982Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕW12-650¡Ê2007Ç¯¡Ë
¼ÖÌ¾¤Î650¤Ï½ÐÎÏ¿ôÃÍ¡Ê650ps¡Ë¤ò¼¨¤¹¡£¥´¥ë¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¥´¥ë¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£W12-650¤Ï¡¢2007Ç¯¤ÎGTI¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ô¥§¥ë¥¿¡¼¥¼¡¼¡×¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥È¥ì¡¼¤«¤éÎ®ÍÑ¤·¤¿¥ß¥É¥·¥Ã¥×W12¥¨¥ó¥¸¥ó¡¢6Â®¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¥ë¡¼¥Õ¡¢¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¤òÅëºÜ¡£0-100km/h²ÃÂ®¤Ï3.7ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤ÏÌó325km/h¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
W12-650¤ÏÀ¤³¦¤Ë1Âæ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¤Ï¿äÂ¬¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£²Á³ÊÉ½¼¨Íó¤Ë¤Ï¡Ö»îºî¼Ö¡¢ÈóÇäÉÊ¡×¤È¤À¤±µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥ÕW12-650¡Ê2007Ç¯¡Ë
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¯¥ï¥È¥í¡Ê1981Ç¯¡Ë
¤³¤Î²è´üÅª¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ï¥é¥ê¡¼³¦¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ï½é´üÀ¸»º·¿¥¯¥ï¥È¥í¤Î1Âæ¤À¡£
¥¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¯¥ï¥È¥í¡Ê1981Ç¯¡Ë
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óUp!¡Ê2012Ç¯¡Ë
¥¯¥ï¥È¥í¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï²¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡© ¥¢¥¦¥È¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Î¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ËÌÊÆ°Ê³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·¿¼Ö¡¢Up!¤À¡£¾Íè¡¢Up!¤¬¥¯¥ï¥È¥í¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¾®·¿¼Ö¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óUp!¡Ê2012Ç¯¡Ë
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡Ê1975Ç¯¡Ë
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥·¥§¥¤¥×¡£¥ß¥É¥·¥Ã¥×V12¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¸åÎØ¶îÆ°¡£Ì¥ÏÇÅª¤ÊÀÇ½¡£¾×·âÅª¤Ç´ñÈ´¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÀâÌÀ¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡©
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡Ê1975Ç¯¡Ë
¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¯¤Î¿²¼¼¤ÎÊÉ¤ò¾þ¤ê¡¢¡ÖÌ´¤Î¥¯¥ë¥Þ¡×¥ê¥¹¥È¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¡ÊËÝÌõ¼ÔÃí¡§¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ö¸åÊÔ¡×¤ØÂ³¤¤Þ¤¹¡Ë
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¡Ê1975Ç¯¡Ë