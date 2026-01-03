◇第105回全国高校ラグビー準々決勝 東福岡21―17東海大相模（2026年1月3日 花園）

早実、慶応志木と“早慶”を下してきた過去7度の優勝を誇る東福岡（福岡第一）が終盤の逆転で、4強一番乗りを果たした。50大会ぶり8強の東海大相模（神奈川第二）は中盤でのリードを生かせなかった。

東福岡が先制した。敵陣内でペナルティーを得ても、FW戦を選択して前進を続けた東福岡は前半20分すぎにラインアウトからモールで押し込み、ゴールラインに迫ると、連続ラックでFWによるアタックをしかけ、前半23分に高校日本代表候補のPR武田粋幸（3年）がトライ。だが、東海大相模も前半ロスタイムにFWのアタックを展開。高校日本代表候補のLO笹部隆毅（3年）のトライで前半は7―7で折り返した。

三木雄介監督が「もうひとつ上がらないと歴史は作れない」とベスト4進出に意欲を示した東海大相模は後半5分にラインアウトからのモールを一気に押し込み、FL田村駿介（2年）のトライでリードを奪うと、後半11分にはPGに成功。だが東福岡は最後まで諦めずにアタックを展開した。後半14分に1トライを返すと、同26分に途中出場のSH橋場璃音（2年）がパスダミーからそのまま持ち込み、逆転トライ。執念で花園通算100勝に王手をかけた。