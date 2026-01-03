さとう珠緒の誕生日イラスト 元ジャンプ漫画家が描く「オーレンジャーのコスチューム」
ギャグ漫画『少年アシベ』作者・森下裕美が2日、自身のXを更新し、俳優でタレント・さとう珠緒の誕生日イラストを投稿した。
【画像】顔似てる？さとう珠緒の誕生日イラスト 懐かしいオーレンジャー姿
1月2日はさとうの誕生日で、「さとう珠緒さん、お誕生日おめでとうございます オーレンジャーのコスチューム」と出演作の衣装を着たさとうのイラストを投稿。
ゴマちゃんたちも描かれた3ショットで、これを見た53歳となったさとうも「わ〜〜 嬉しすぎます〜 ありがとうございます」と喜んでいる。
『アシベ』シリーズは、1988年より1作目『少年アシベ』が『週刊ヤングジャンプ』にて連載がスタートし、ゴマフアザラシの赤ちゃん「ゴマちゃん」と小学1年生の芦屋アシベ達の日常を描いたストーリー。1991年・1992年に初めてアニメ化された人気作品で、現在は双葉社『漫画アクション』にて『小3アシベ QQゴマちゃん』を連載中。
