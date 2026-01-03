ウクライナのゼレンスキー大統領は2日、主要人事や組織の「抜本的な改革」に着手したとして、情報当局トップのキリロ・ブダノフ氏を新たな大統領府長官に任命することなどを発表しました。

ゼレンスキー氏はブダノフ氏について、ウクライナが注力すべき安全保障問題や国防、外交交渉といった分野で「専門的な経験と十分な力量を備えている」と説明しています。

ブダノフ氏は2020年から国防省情報総局長を務め、ロシアによる全面侵攻が始まる前に侵攻の可能性を指摘していたことで知られています。侵攻開始後は、ロシアへの諜報活動や特殊作戦を主導してきました。

前任のイエルマーク氏は、ゼレンスキー氏の最側近として知られていましたが、去年11月に国営原子力企業が絡む汚職事件で家宅捜索を受け、解任されていました。

ゼレンスキー氏はまた、新たな国防相として、フェドロフ第1副首相を任命することを提案したと明らかにしました。フェドロフ氏はデジタル転換相も兼任していて、ゼレンスキー氏は国防に必要なドローン開発やデジタル化の能力を評価しています。

現在、国防相を務めているシュミハリ氏については「政府の仕事において、別の役割を主導するよう提案した」としています。