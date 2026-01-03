グルメも楽しめると思う「佐賀県の温泉地」ランキング！ 2位「武雄温泉」を抑えた1位は？【2025年調査】
温泉で心身を癒しながら、その土地ならではの味覚を堪能できるのも旅の醍醐味。湯上がりに味わう郷土料理や旬の食材を使った絶品グルメは、訪れた人の記憶に残る特別な体験となります。
All About ニュース編集部では、2025年10月9〜10日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、グルメも楽しめると思う温泉地に関するアンケートを実施しました。その中から、グルメも楽しめると思う「佐賀県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「おいしいちゃんぽん屋さんがあるから」（40代女性／兵庫県）、「温泉街の楼門前にあるレストランが美味しい。御船山楽園ホテルの宿泊者限定ラウンジが雰囲気あってよい」（50代女性／長崎県）、「井手ちゃんぽん、武雄温泉駅では餃子、ラーメンなど多数あります」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「以前お取り寄せでした湯豆腐がとても美味しかったから、温泉地で楽しみたいから」（30代女性／神奈川県）、「温泉街には名物の嬉野茶や地元の新鮮な食材を使った料理店が多く、温泉とグルメの両方を楽しめるから」（30代女性／東京都）、「日本三大美肌の湯と有名な温泉で、食事も温泉水を使ったとろとろ食感の湯豆腐が絶品」（50代女性／徳島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：武雄温泉（佐賀県）／49票武雄温泉は、約1300年の歴史を持つ温泉地です。竜宮城を思わせる朱塗りの楼門がシンボルで、温泉街には、武雄市図書館・歴史資料館など、おしゃれな施設も増えています。武雄温泉は、とろりとした肌触りの湯が特徴で、美肌効果も期待できます。佐賀牛や呼子のイカなど、グルメも豊富です。
1位：嬉野温泉（佐賀県）／158票嬉野温泉は、日本三大美肌の湯の一つに数えられる温泉地です。とろみのある湯が肌をやわらかくし、ツルツルに磨いてくれることから「美肌の湯」として知られています。温泉街には、湯豆腐や嬉野茶など、温泉とグルメを楽しめるお店が多数あります。特に湯豆腐は、温泉水で煮込むことでとろけるような食感となり、名物となっています。
