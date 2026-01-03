「改めてスゴイ家族」森進一、息子・Taka、Hiro＆山本舞香との家族ショット公開「タイムテーブル崩壊」
歌手の森進一さんは1月1日、自身のInstagramを更新。息子のTakaさん、Hiroさんとその妻・山本舞香さんとの豪華な家族ショットを披露しました。
【写真】森進一、息子＆山本舞香との家族ショット！
「画像にパワーあり過ぎる！」森さんは「家族集合」とつづり、1枚の写真を投稿。森さんの長男でロックバンド・ONE OK ROCKのボーカルを務めるTakaさん、三男でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカルを務めるHiroさん、Hiroさんの妻で俳優の山本舞香さんとの豪華な家族ショットを披露しています。3人に囲まれて幸せそうな森さんの笑顔が印象的です。
コメントでは「タイムテーブル崩壊」「家族っていいなお」「改めてスゴイ家族」「最高のお正月ですね」「最っ高な絵図」「画像にパワーあり過ぎる！」「縁起のいい写真！！！」と称賛の声が多数寄せられています。
恒例の元旦家族ショット！2024年1月1日の投稿ではTakaさんとのツーショット、2025年1月1日の投稿では、「二人揃って新年の挨拶に来ました 二人の幸せを祈っておみくじを渡しました」とつづり、Hiroさん、山本舞香さんと今回と同じソファに座って撮影したスリーショットを披露しています。年々にぎやかになっている森さんのお正月ショット、来年の投稿も楽しみですね！(文:福島 ゆき)
