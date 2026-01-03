キンタロー。「モノマネは絶対しません！」 バナナマン日村、バカリズムら集結「芸人マジ歌選手権」：ゴッドタン
これを観なきゃ新年を迎えた気がしない⁉恒例「ゴッドタン」の名物企画「第23回 芸人マジ歌選手権」が、本日深夜24時45分放送。ヒム子（バナナマン・日村勇紀）、角田晃広（東京03）、秋山竜次（ロバート）、バカリズム、後藤輝基（フットボールアワー）ら常連マジ歌シンガーに加え、「ニューフェイス」として絶好調のマユリカ、昨年あるモノマネでバズったキンタロー。が初参戦。もちろんアノ人も、とんでもない姿で熱唱！放送を前に、マジ歌シンガーの姿をチラっと紹介！
【動画】「ゴッドタン」放送最新回＆配信限定コンテンツを公開
MCはおぎやはぎ（小木博明、矢作兼）、松丸友紀。
審査員には設楽統（バナナマン）、飯塚悟志（東京03）、豊本明長（東京03）のおなじみのメンバーに加え、昨年に続き“さゆりんご”こと松村沙友理、初参加の橋本直（銀シャリ）と中丸雄一。中丸は、STARTO ENTERTAINMENT所属アーティストとしても「ゴッドタン」に初出演。昨年、グループを解散し心機一転した中丸の身を削ったコメントにも注目！？
渾身のオリジナルソングを披露するマジ歌シンガーがこちら！
マジ歌のアイドル“ヒム子”（バナナマン・日村勇紀）は、ピンクのフリフリ衣装に身を包んで登場。2025年の流行語と自分の共通点を見つけたというヒム子だが…やっぱり“昭和”がダダ漏れ！？
俳優として引っ張りだこの角田晃広（東京03）は、“原点回帰”として一人で臨む。昨年は随所に“さだまさし”風味を指摘されたが、今年は⁉元マネージャーの大竹は不在の中、驚きの新技法に拍手喝采！？
秋山竜次（ロバート）は、おなじみのバンドメンバーと“L.A.コブラV3”として登場。「V」の意味＆衣装にも注目！2025年を象徴する時事ネタタトゥーの秘密も明らかに！
2027年のNHKの朝ドラ（連続テレビ小説）の脚本も決定した超多忙なバカリズムは、情感たっぷりに熱唱。中丸とのレギュラー番組共演時のある出来事も明かす！？
マジ歌新人コーナー「スポットライト」1組目は、アイドル風の写真も話題となり、イベント配信チケットが2万3000枚を突破するなど、今まさに“バブル”のマユリカ（阪本、中谷）が登場。3歳からの幼馴染みの2人だが、関西から上京してきた今の本心が明らかに！？
2組目は、昨年、ドラマ「夫の家庭を壊すまで」（テレ東系）での鬼気迫る松本まりかのモノマネ動画“#松本まりかチャレンジ”が大バズリするなど大躍進のキンタロー。が登場「今日はモノマネは絶対にやりません！マジなんで！」と並々ならぬ意欲で挑むが…！？
“ダサロック”の最高到達点を更新し続ける後藤輝基（フットボールアワー）、今年もダサい！？登場と同時にイジられまくり、ツッコミまくって冒頭から飛ばす。プロが使うスタジオにこもって制作したという新曲は、斬新な要素を取り入れるが…！？
そして、もちろんアノ人も登場！審査員の設楽も「2026年、これをテレビでできるんだ」と驚いた、衝撃の姿とは⁉
「ゴッドタン 第23回 芸人マジ歌選手権」は本日深夜24時45分放送！
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）最新回＆配信限定コンテンツを、「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
