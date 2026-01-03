福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、2026年型打線のレギュラー構想を語った。

昨季は主力野手に故障者が相次いだ中、柳町達、野村勇ら中堅組の活躍がリーグ2連覇に導いた。悲願の日本一も果たしたが「一度、壊す」をテーマに掲げ、春季キャンプからオープン戦と激しい競争が繰り広げられそうだ。

新シーズンに向けて、レギュラー指名については「レギュラーは近藤（健介）、あとは体の状態次第で（周東）佑京もそう、柳田（悠岐）もしかりですね」と説明。その他のポジションには「競争？ そうですね。そらそうですよ」と強調した。

昨季捕手では最多の105試合に出場した海野隆司については「（正捕手）ではないですね」と再び捕手争いを促した。昨季首位打者の牧原大成、新選手会長の栗原陵矢についても「（レギュラー）確約ではない。牧原（大）には内野はセカンドだけでいい、外野は全部守れるように準備してくれと言っている。（栗原は）1年通して出たシーズンが少ない。そこが彼の一番の課題」と説明した。

昨季レギュラーシーズンは不振にあげいた山川穂高は日本シリーズでMVPを獲得。指揮官は「普通にしとけば、どしっとでしょうね。日本シリーズの感覚を忘れないようにずっと毎日練習している。あの状態なら誰がみてもレギュラーですね」と話した。遊撃はベテランの今宮健太と昨季ブレークした野村勇との競争をあおった。

小久保監督は「もちろん打倒（ホークス）で来られるでしょうけど、まずは自分のチームがどういう戦い方をするかを6月くらいまでに固める作業のほうが大事」と話した。（小畑大悟）