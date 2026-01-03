◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

３年ぶりの総合優勝を目指す駒大は、最終１０区に前回７区区間新記録をマークしたエース・佐藤圭汰（４年）が控える。

往路はまさかの７位に沈んだ駒大。６区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が区間記録に迫る好走で６位浮上。７区の谷中晴（はる、２年）も区間９位と粘り、８区の山川拓馬（４年）は１２月にぎっくり腰を発症し、万全ではない中、区間４位でリレー。９区の菅谷希弥（２年）も前を追い、必死に足を動かしている。

５０００メートルで屋外日本記録を持つ駒大の絶対エースは、昨年５月に世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグに初参戦し、アジア選手権（韓国）４位など前半シーズンにトラックレースを連戦。しかし、７月の日本選手権（東京）前に恥骨を故障。「恥骨のけがは３回目。なかなか完全に違和感がなくなるまでは時間がかかった」と約２か月は走ることもできず、夏はチームと別メニューで回復に専念した。

本格的な練習開始は１０月からで、１０月１３日の出雲駅伝は出走なし。１１月の全日本大学駅伝で復帰し、万全でない中でも７区区間３位とまとめてチームの史上最多１７度目優勝に貢献した。それでも「個人の走りはまだまだ。１２、３キロで一気に足が重くなって、練習不足を痛感しました」と悔しい表情。

今回の箱根駅伝が、最後のリベンジ舞台だ。「練習をしっかり積んで、悔しさを晴らす。しっかり挽回して、最後はなんて言うか、しっかり褒められて終わりたい」と気合を入れてラストイヤーの箱根路を駆ける。