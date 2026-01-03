板野友美、アイドル姿見守る娘の様子公開「将来が楽しみ」「曲の入りのタイミングバッチリ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】元AKB48でタレントの板野友美が1月2日、自身のInstagramを更新。12月31日に放送された「第76回NHK紅白歌合戦」を観る娘の姿を公開した。
【写真】34歳元AKB「アイドル級の可愛さ」紅白見守る4歳娘の姿
板野は「家を出る時に『ママの事可愛く写真撮ってねー』って言ったら（サンタさんの絵文字）にもらったオモチャのスマホで頑張って撮ってくれてた」とつづり、自宅のテレビ前で「紅白歌合戦」を観る娘の動画を投稿。娘が「ヘビーローテーション」のパフォーマンス映像に合わせて歌を口ずさみ、テレビに釘付けとなっている姿を公開し、「アイドルだった私を娘に見せれるとは思ってなかったから… この1ヶ月でAKBの歌を覚えて歌ってくれたり『ママ、可愛いねー！ダンスすごいね』って言ってもらえたり凄く貴重な時間になりました」と記している。
この投稿に、ファンからは「すごく可愛い」「将来が楽しみ」「曲の入りのタイミングバッチリ」「すでにアイドル級の可愛さ」などと反響が寄せられている。
板野は2021年1月に、プロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
