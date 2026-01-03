脂肪肝の人は腸内環境が悪い!? ダイエットにはまず腸を整えると良いワケ【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

腸内細菌のバランスが崩れるとやせない

腸内環境の悪化で肝臓の負担も増加する

腸内の悪玉菌が増え、腸内環境が悪化すると、肝臓にも悪影響が及びます。なぜなら、肝臓と腸は「門脈」と呼ばれる血管でつながっているからです。悪玉菌が増えると腸内で有害物質が発生します。例えば、腸の機能が低下して便秘になり、アンモニアや硫化水素などが増加すると、これらは門脈を介して肝臓に運ばれ解毒されますが、それによって肝臓には大きな負担がかかるのです。

そのほかにも、悪玉菌が増えること代謝が落ちて生活習慣病にかかりやすくなったり、肌荒れになったり風邪を引きやすくなったりします。

悪玉菌が増える理由はさまざまですが、特に食生活、加齢、ストレスが関わっています。日々の食生活で食物繊維やオリゴ糖が不足すると、腸内が悪玉菌が好むアルカリ性に傾き、悪玉菌が増殖しやすくなります。また、加齢やストレスによる自律神経の乱れでも腸内環境が悪化します。

とはいえ、悪玉菌をすべて排除する必要はありません。それよりも食生活の改善などで、善玉菌を増やすよう心がけることが大切です。

脂肪肝の人は腸内環境が悪い

肝臓と腸は門脈という血管で直結しているため、腸内細菌の影響を強く受ける。腸内環境の変化が、脂肪肝をはじめさまざまな肝臓の病気にもつながる。

肝臓は腸の影響をめちゃくちゃ受けている

腸内細菌のバランスが崩れる原因

善玉菌を増やせばすべて改善！

基礎代謝がアップし脂肪燃焼やエネルギー消費が促進!?



【出典】『新脂肪肝 代謝復活ダイエット』著：栗原毅・栗原丈徳