２日に放送されたフジテレビ系「千原ジュニアの座王」に、大相撲のカリスマがまさかの出演を果たした。

Ａグループの５回戦。イスに座れなかったマユリカ・阪本は、鳥居みゆきを指名し「有名人」対決に挑んだ。

スペシャルゲストの有名人にネタをやらせるもので、登場したゲストは、まさかの貴乃花光司氏。その大きさに思わずスタジオからも「でかっ！」の声が上がった。

登場した貴乃花氏は、丸メガネをかけ、茶色のツイードジャケット。青のストールをジャケットの中に入れ、まるで普通の中年男性。マユリカ阪本の指示通り「牛を一頭殺したんだ。これでソファを作ってもらえる？」とつぶやき、スタジオは爆笑に包まれていた。

ネットでも「座王」にまさかの貴乃花氏が登場し騒然。「貴乃花さん、怖い演技がうまい」「貴乃花言い方最高」「貴乃花さん、今こんななんや」「なんか大きくなってる気がする」などの声が上がっていた。

貴乃花氏は１日にインスタグラムを更新。「明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い申し上げます」とし、近影をアップしている。