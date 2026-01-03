K-1選手の超密着ハグにモデルがガチ照れ…糖度MAXの夜景デートにスタジオ大興奮

「もし違う時代に出会っていたら2人は恋に落ちるのか？」を検証する恋愛番組としてバラバラマンスリー枠で放送されていた『ラブタイムトラベル』。その最新作が1月2日（金）に放送された。

番組ではモデル＆動画クリエイターインフルエンサー・ねおの妹でモデル・女優のみゆが、K-1選手のゆうたと夜景デートをする一幕も。ゆうたに後ろから優しく抱きしめられたみゆは、甘い会話を繰り広げ…。

【映像】夜景を前に甘々ハグ

今回はMCに横澤夏子とROIROMの本多大夢＆浜川路己が就任し、男女5人の恋の行方を見届けることに。デートに参加するのは、みゆ、ゆうた、そしてモデル・俳優のいつき、会社員のりょう、お笑いトリオ・リンダカラー∞のりなぴっぴだ。

1日目は横浜を舞台に、5人は1970年代風の服装に身を包み、男女の組み合わせを変えながらさまざまなデートを満喫。

夜になると、みゆ＆ゆうたペアは夜景が一望できるバーを訪れる。そこには2人の距離を近づけるミッションが入ったカプセルトイがあり、さっそく引いてみると「バックハグ」と書かれていた。

するとゆうたは、あっちむいてホイで負けたほうが後ろからハグをしようと提案。2人はワイワイと仲良くバトルを繰り広げ、最終的にみゆが負けてしまう。

みゆが「無理無理無理」と恥ずかしがっていると、ゆうたは「じゃあ俺がします」と宣言し、目の前に夜景が広がるなか躊躇なく彼女を抱きしめた。

優しく包み込まれたみゆは照れ笑いを浮かべ、先ほどまでの賑やかさが嘘のような甘い雰囲気に…。ゆうたが「めっちゃ緊張してる」と指摘すると、みゆは拗ねたように「します！」と返答する。これにゆうたも「俺も恥ずかしい」と打ち明け、初々しいカップルのようだ。

この甘いバックハグのシーンに、スタジオは「かわいい！」「いい会話でしたね」と盛り上がっていた。