「肝臓がん」を発症すると「しこり」はどの位置にできるかご存知ですか？【医師監修】

沈黙の臓器とも呼ばれる肝臓は、がんや障害があっても自覚症状がほとんどありません。しかし、がんが大きくなると、しこりが生じることもあります。

肝臓がんのしこりはどの位置に生じるのでしょうか。この記事では、肝臓がんのしこりが現れる位置を解説していきます。

山本 康博（MYメディカルクリニック横浜みなとみらい）

肝臓がんとは？

MYメディカルクリニック横浜みなとみらい院長東京大学医学部医学科卒業 医学博士日本呼吸器学会認定呼吸器専門医 日本内科学会認定総合内科専門医

肝臓がんとは、肝臓にできるがんの総称です。肝がんと呼ばれることもあります。肝臓がんの一部は胆管ががん化した肝内胆管がんですが、日本ではほとんどが肝細胞ががん化した肝細胞がんです。沈黙の臓器と呼ばれる肝臓のがんは、初期症状に気付かないことも多く、定期検診や人間ドックで異常が見つかるケースも少なくありません。

肝臓がんは肝臓の慢性的な炎症や肝硬変が原因となることも多く、以下の病気が肝臓がん発生のきっかけになる場合があります。

B型・C型肝炎ウイルスへの持続感染

自己免疫性肝炎

アルコール性肝障害

非アルコール性脂肪肝炎

上記以外にも喫煙や加齢も肝臓がんのリスク因子です。また、肝臓以外の臓器にできたがんが、肝臓に転移する転移性肝がんもあります。肝臓がんは50代から増え始め、女性よりも男性に多く見られるのが特徴です。

肝臓がんのしこりはどの位置にできる？

肝臓がんに限らず、がんになるとしこりが発生するケースがあります。しこりとは、皮膚の下にできる塊やコブの総称です。肝臓がんになると、身体のどの位置にしこりが発生するのでしょうか。

ここからは、肝臓がんでできるしこりの位置や、悪性・良性の見分け方を解説します。

みぞおちにできる？

肝臓がんの代表的な症状が、みぞおちあたりにできるしこりです。肝臓は右の肺の真下にあり、みぞおちに向かって細くなる三角の形状をしています。この三角形の先部分がしこりとして感じられるようになりますが、これは肝臓がんが大きくなったことが原因です。

しこりが触れるような状態は、かなり肝臓がんが進行していることも考えられるため、早めに医療機関の受診をおすすめします。

しこりががんかどうかの見分け方は？

一般的にしこりには良性と悪性があり、良性の場合にはそれほど心配する必要はありません。良性か悪性か正確な判断はできませんが、一般的な目安を解説します。

まず悪性のしこりは変則的に増殖を繰り返すため、凹凸のある表面になる傾向があります。また、正常の組織に比べると硬く感じるでしょう。さらに、がん物質が周辺組織に癒着しているため、押したときにあまり動かないことが多いです。

とはいえ、肝臓がんのしこりは腫瘍の数や大きさ・進行度によって、硬さが変わってきます。触っただけで悪性か良性かの判断は困難であるため、しこりが気になる方は早めに医師に相談しましょう。

肝臓がんのしこり位置についてよくある質問

ここまで肝臓がんのしこり位置やしこり以外の症状・治療方法などを紹介しました。ここでは「肝臓がんのしこり位置」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

肝臓がんの検査方法はどのようなものですか？

山本 康博（医師）

超音波（エコー）による検査やCT・MRIなどの画像検査、血液検査（腫瘍マーカー）で診断するのが一般的です。血液の化学反応で肝臓の機能を判定するために、生化学検査を行うこともあります。また肝腫瘍生検をする場合もありますが、これは肝臓に細い針を刺して組織を採取し、顕微鏡で検査をする方法です。

肝臓がんが進むとしこりは生じやすくなりますか？

山本 康博（医師）

肝臓がんが進行すると、しこりを感じやすくなります。肝臓がんが大きくなり、肝臓の先端部分に触れられるようになるためです。しこりが感じられる段階になると、がんのステージも上がっているケースがほとんどなため、早めに医療機関を受診しましょう。

編集部まとめ

肝臓がんは初期段階では自覚症状が出にくく、しこりや痛みが生じたときには進行しているケースも少なくありません。そのため、定期的な健診や人間ドックで異常を見つけることが大切です。

全身の倦怠感や食欲不振、貧血の症状が気になる方は、早めに医療機関を受診しましょう。肝臓がんはできるだけ早い段階で見つけ出し、治療を始めることが重要なポイントです。

まずはかかりつけの医療機関を受診し、不調やお悩みを相談してみましょう。

肝臓がんは上記の肝疾患と併発するケースがほとんどです。とはいえ、肝炎になったからといって、必ずしもすぐに肝臓がんになるわけではありません。肝臓がんにかかるリスクが高いと考え、定期的に健診を受けるようにしましょう。

肝臓がんの初期段階では特有の自覚症状はあまりありませんが、肝炎や肝硬変などの肝障害により上記のような症状が現れます。肝臓がんが進行すると、みぞおちのしこりや急な痛みが生じるケースもあるので、早めに医師の診察を受けましょう。

