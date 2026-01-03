救世主は誰？一打サヨナラのピンチ救う チームは2連勝でシリーズ突破に王手【クイズ】

MLBのディビジョンシリーズ（ナ・リーグ）が10月7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとドジャースが対戦した。ドジャースは9回、一打サヨナラのピンチを迎えたが、「救世主」が見事に試合を締めた。プレイバックで振り返ってみよう。

【写真】大谷翔平、「デコピンが特別である理由を伝えたい」絵本『とくべつないちにち』2月に発売へ 「三刀流ってコトぉ!?」「読み倒します」

朗希が救世主に！一打サヨナラのピンチ救う チームは2連勝でシリーズ突破に王手【プレイバック】

※以下、2025年10月7日に公開した記事を再編集した内容です。

ディビジョンシリーズ

開催：2025.10.7

会場：シチズンズバンク・パーク

結果：[フィリーズ] 3 - 4 [ドジャース]

MLBのディビジョンシリーズ（ナ・リーグ）が7日に行われ、シチズンズバンク・パークでフィリーズとドジャースが対戦した。ドジャースの大谷翔平はこの試合で5打数1安打1打点、佐々木朗希は9回一打サヨナラのピンチで登板するも、見事に試合を締めチームの勝利に大きく貢献した。

この試合、6回終了まで両チーム無得点と互いに譲らぬ展開となったが、7回表にドジャースが口火を切る。まずは1点を先制すると、2アウト満塁の場面で9番 ウィル・スミスが初球打ちタイムリーで追加点を挙げ、続く大谷もタイムリーを放ち、この回一挙4点を奪うことに成功した。

リードを広げられたフィリーズだが、最終盤で粘りをみせる。8回裏に1点を返すと、1対4で迎えた9回裏には、ノーアウト2、3塁のチャンスで6番 ニック・カステラノスがタイムリーツーベースヒットを放ち1点差に迫る。さらにフィリーズは2アウト1、3塁のチャンスを作り、ドジャースは一打サヨナラ負けのピンチを迎える。ここでマウンドに上がったのが佐々木朗希。緊迫の場面ながら、1番 トレー・ターナーをセカンドゴロに打ち取り見事に試合を締め、ポストシーズン2試合連続となるセーブをあげた。

ドジャースは2連勝し、ディビジョンシリーズ突破に王手をかけた。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載