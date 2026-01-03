Kis-My-Ft2の玉森裕太が表紙を飾る『BARFOUT!』2026年1月号が発売され、公式SNSにて掲載カットが公開された。幻想的なビジュアルに、ファンの注目が集まっている。

【画像】玉森裕太『BARFOUT!』中面＆表紙ビジュアル（全3枚）

■静けさと透明感をまとう玉森裕太のビジュアル

公開されたのは、淡い光に包まれた空間で、テーブルに腕を交差させるようにして静かに佇む玉森裕太の姿を捉えた1枚。

ヘアは柔らかなシルバーヘアのシャギースタイル。前髪が目元にかかり、伏し目がちな視線と相まって、どこか儚さを感じさせる表情を見せている。

ファッションはビジューが施されたシアートップス。白い肌がほのかに透け、テーブルの天板に反射して映り込む玉森の顔までもが演出の一部となり、幻想的でアート性の高い世界観を作り上げている。

誌面では、ドキュメンタリー企画『玉森裕太 MODE』を中心に、インタビューも展開されているという。

SNSでは「う、美しい」「ヘアメ天才」「透明感やばすぎる」「AI並みの完成度」「天使なの？」「さすがに芸術」「綾波レイかと思った」といった声が寄せられている。

■玉森裕太『BARFOUT!』表紙