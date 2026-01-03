来週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月5日～11日) 来週の【重要イベント】大発会、景気動向指数、米雇用統計 (1月5日～11日)



――――――――――――――――――― 1月 5日 (月) ――

◆国内経済

★大発会

・12月新車販売 (14:00)

・12月軽自動車販売 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・スウェーデン市場が短縮取引

・中国12月RatingDogサービス業PMI (10:45)

★米国12月ISM製造業景気指数 (6日0:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇スーパーバリュー <3094> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月 6日 (火) ――

◆国内経済

・12月マネタリーベース (8:50)

・経済3団体新年祝賀会

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ポーランド、スウェーデン市場休場

・ドイツ12月サービス業PMI[確報値] (17:55)

・ユーロ圏12月サービス業PMI[確報値] (18:00)

・ドイツ12月消費者物価指数 (22:00)

・米国12月サービス業PMI[確報値] (23:45)

★米ハイテク見本市「CES」 (ラスベガス、～9日)

◆新規上場、市場変更 など

〇地盤ネットホールディングス <6072> ：東証Ｇ→東証Ｓ



――――――――――――――――――― 1月 7日 (水) ――

◆国内経済

特になし

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月小売売上高 (16:00)

・ドイツ12月失業率 (17:55)

・ユーロ圏12月消費者物価指数 (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (21:00)

★米国12月ADP雇用統計 (22:15)

★米国12月ISM非製造業景気指数 (8日0:00)

・米国10月製造業新規受注 (8日0:00)

・米国10月耐久財受注[確報値] (8日0:00)

・米国11月JOLTS求人件数 (8日0:00)

・米国週間石油在庫統計 (8日0:30)

【海外決算】

[米]コンステレーション・ブランズ



――――――――――――――――――― 1月 8日 (木) ――

◆国内経済

・11月毎月勤労統計 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・12月輸入車販売 (10:30)

・12月車名別新車販売 (11:00)

・12月都心オフィス空室率 (11:00)

・12月消費動向調査 (14:00)

・1月日銀地域経済報告・さくらリポート

・ファストリ <9983> が12月国内ユニクロ売上推移速報を公表

・福井県知事選告示 (1月25日投開票)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月製造業新規受注 (16:00)

・ユーロ圏11月失業率 (19:00)

・ユーロ圏11月生産者物価指数 (19:00)

・ユーロ圏12月消費者信頼感[確報値] (19:00)

・ユーロ圏12月景況感指数 (19:00)

★米国10月貿易収支 (22:30)

・米国新規失業保険申請件数 (22:30)

・米国7-9月期非農業部門労働生産性指数 (22:30)

・米国10月卸売在庫[確報値] (9日0:00)

・米国10月卸売売上高 (9日0:00)

・米国11月卸売売上高 (9日0:00)

・米国11月消費者信用残高 (9日5:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇東京個別指導学院 <4745> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 1月 9日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

★11月全世帯家計調査 (8:30)

★11月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ11月鉱工業生産 (16:00)

・ドイツ11月貿易収支 (16:00)

・ユーロ圏11月小売売上高 (19:00)

★米国12月雇用統計 (22:30)

★米国9月住宅着工件数 (22:30)

★米国10月住宅着工件数 (22:30)

・米国9月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国10月住宅建築許可件数 (22:30)

・米国1月ミシガン大学消費者信頼感指数 (10日0:00)



――――――――――――――――――― 1月10日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 1月11日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

