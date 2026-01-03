第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われている。日本テレビの中継では、小涌園を担当した実況者の声に視聴者が注目。「お名前が気になっていた」「落ち着いていて、丁寧でわかりやすかった」などと称賛の声が上がっている。

凛とした声が響いた。2日の往路5区に続いて、6区の小涌園で実況を担当したのは石川みなみアナウンサー。日本テレビの箱根駅伝公式サイトでは「箱根駅伝初実況です。険しい箱根の山に挑む選手たちへのリスペクトを込めて、支える方々の思いを乗せて、精一杯お伝えします」と意気込みを語っていた。

同局で長年、現場から箱根駅伝を伝えてきた森圭介アナウンサーが2日、「小涌園実況は、箱根駅伝を実況したくて入社と言っていた石川みなみアナウンサーです。ひとつ、夢を叶える瞬間ですね」とXで紹介。3日の6区中継中にも「石川さん、落ち着いてる。箱根初実況とは思えない。すごいわ。後輩にも刺激もらえる正月の朝」と称賛していた。

コメント欄には「とても聞き取りやすい実況でした お名前が気になっていたので、こちらで知れて嬉しいです」「そうなんだ!! 素晴らしい実況でした」「丁寧に、明るくはっきり、いい実況でしたよね！」「女性アナの実況珍しいなーと思ったけど聞きやすいし素敵」「あまりに素晴らしい実況なのでお名前を調べてしまった」「落ち着いていて、丁寧でわかりやすかったです」と賛辞が相次いだ。



