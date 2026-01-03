¡Ö¹Ôµ·¤¬¤¤¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¡×LDH¡¦HIRO¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡È¼ã¤¤À¤Âå¡É¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤Ï¡©¡ÄÊ¸½Õ¤Ë¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÔÆ£ÅÄ¿¸¤È¹ë²ÚÂÐÃÌ¡Õ
¡ÒHIRO¡Ö¥Æ¥¡¼¥é»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×Æ£ÅÄ¿¸¡ÖË«¤á¤ë¤È¤¹¤°°û¤à¡Ê¾Ð¡Ë¡×LDH¼ÒÄ¹¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¤Î°Û¿§ÂÐÃÌ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡2025Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¡¢²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¿¸»á¡£11·î¤Ë¤Ï¡Ø¾¡Éé´ã ¡Ö²¡¤·°ú¤¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë»×¹Í¤Èµ»½Ñ¡Ù¤ò´©¹Ô¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë¤¬Áá¤¯¤â10ËüÉô¶á¤¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£ÅÄ»á¤¬¼ÒÄ¹»þÂå¤ËÂÐÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢EXILE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇLDH¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ëHIRO¤À¡£Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¡£2¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡½¡½¡£
¡ÊHIRO¡ÊËÜÌ¾¡¦¸Þ½½Íò¹¹Ô¡Ë¡¡1969Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£90Ç¯ZOO¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯J Soul Brothers¤ò·ëÀ®¡Ê01Ç¯¤ËEXILE¤Ë²þÌ¾¡Ë¡£03Ç¯¤ËLDH¤òÁÏ¶È¡£EXILE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Ê13Ç¯¤Ç°úÂà¡Ë·ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ»öÌ³½ê¤Î·Ð±Ä¤òÂÉ¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
¡Ê¤Õ¤¸¤¿¤¹¤¹¤à¡¡1973Ç¯Ê¡°æ¸©»ª¹¾»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£97Ç¯¤ËÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤òÂ´¶È¡£98Ç¯¤Ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÁÏ¶È¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¤·¤ÆÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ä¥²¡¼¥à¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ë
LDHËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2¿Í¤ÎÂÐÃÌ¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï12·î¤Ë¼ÒÄ¹¤òÂàÇ¤¤·¡¢²ñÄ¹¤Ë¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡½¡½HIRO¤µ¤ó¤Ï13Ç¯¤ÇEXILE¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ò°úÂà¤·¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ä¼ÒÄ¹¶È¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤À¤Âå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
HIRO¡¡º£¤ÎLDH¤Î¼ã¤¤»Ò¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¼ÂÄ¾¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¸ÄÀ¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç°ì³ç¤ê¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Îºß¤êÊý¤â»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£É½¸½¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ÏÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ãç´Ö¤ä¥Á¡¼¥à¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤ÆÆ°¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Æ£ÅÄ¡¡¹Ôµ·¤¬¤¤¤¤»Ò¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
HIRO¡¡³Æ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÅÄ¡¡¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¸½Õ¤µ¤ó¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£
HIRO¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤½¤Î¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
