日本で生まれ、中国、ハワイ、LAと渡り歩きながら国際社会をサバイブしてきたインフルエンサー、Yunaさん。過酷な差別や母親との確執を乗り越え、現在は自身の経験を糧に発信を続けている。

【特別グラビア】スタイルがすごすぎる！ 元ヤンチャギャル28歳の“大胆ビキニ姿”をすべて見る

言葉も通じない異国の地で、彼女はいかにして逆境のなかで「武器」を見つけてきたのか。その半生と、外から見た日本社会への本音について聞いた。

◆◆◆

入学早々いじめの対象に

――Yunaさんのご両親は中国の方でしたよね。日本でお生まれになって、6歳で中国へ渡ったとか。いきなり中国の学校へ通うのはいろいろ大変そうですが。

Yunaさん（以下、Yuna） そうなんです。父と母は事実婚で、異母兄弟が6人いて……という複雑な家庭環境については以前お話しした通りなのですが、私が6歳で中国へ渡った直後は本当に地獄でした。

日本で生まれた私は、父の仕事の都合で6歳で中国に行くことになったのですが、 中国人同士の子どもとはいえ、はじめのうちは中国語を話せませんでした。学校はクラスの1割くらいが外国から来ていましたが、日本から来たのは私だけで。日本から来たことは知れ渡っていたので、入学早々いじめの対象になりました。



Yunaさん

――具体的にどのようなことをされるのでしょうか。

Yuna 思い出すのは、普通に列に並んでいるだけなのに「日本へ帰れ」と言われたことですね。それから、グラウンドを歩いていて「ri ben gui zi！」とか……。

――「ri ben gui zi」とはどういう意味でしょうか。

Yuna 漢字で書くと、「日本鬼子（リーベングイズ）」となります。つまり、“日本人は野蛮なやつ”という蔑みの言葉なのでしょうね。私が日本人ならば百歩譲って理解できるとしても、「中国人なのになんで言われるんだろう」と思っていました。言語は努力で習得できるとしても、日本で出生した事実は私には変えられません。そうしたもので差別されていくことに、無力感を感じました。

――クラスに味方はいない状態が続くのでしょうか。

状況を逆転させた“作戦”

Yuna それがそうでもなくて。2、3年生のときにひとりの子が台湾から転校してきました。彼女は何の偏見も持たずに話しかけてくれて。それは嬉しかったですね。いま、日中関係が緊張感を帯びていますが、極めて個人的な意見を言えば、「台湾と中国は文化や考え方が異なる」と感じている私の、根本にある体験かもしれません。

――そのあと、クラスではどう立ち回っていくのでしょうか。

Yuna 私は幼い頃から漫画家になりたいという夢があって、文房具にも相当なこだわりを持っていました。日本から結構な量の文房具を持ってきていたんです。学年が上がると、何人かの同級生が私の文房具を借りに来ることが増えました。最初のうちは快く貸していたのですが、何しろ大切にしているものだったので、「借りたまま返ってこなかったら困るな」と思って（笑）。そこで、メンバーシップ制を導入したんですね。

――メンバーシップ制！ どういう仕組でしょうか。

Yuna 簡単に言うと、貸した文房具を返してもらったら、スタンプを1個押す……というものです。スタンプカードのようなものを作成して、そこに自分で絵を添えました。あらかじめみんなの反応を見て文房具にランクをつけておいて、「スタンプが10個貯まったら、ランクの高い文房具を借りられる」特典をつけたんです。

結果的に、多くの子が関心を持ってくれて、クラスの3分の1くらいがこのメンバーシップ文房具の愛用者になりました。その頃から、だんだんと嫌なことを言われたりもなくなっていきましたね。

――差別的な扱いを受けたとき、Yunaさんは立ち回りひとつで逆転させたわけですね。

日本生まれの人に差別的な中国人がいる一方で…

Yuna もちろん、はじめからそれができたわけではありません。最初のうちは、言葉で言い返したりしていました。ただ、自分が持っている文房具という特殊なものを使ってクラスメイトとの関係性を築き上げられるようになると、それまで悪口を言ってきた子のなかにも「あのときはごめんね」と素直に謝ってくれる子も出てきました。本当に根っこから意地悪をしてきた子はごく少数で、ほかは極めて無関心で流動的だということも、このとき学んだかもしれません。

文房具だけではなく、私に「ひらがなを習いたい」と言ってくる子もいて。私自身そこまで完璧ではなかったものの、ひらがなを教えたりもしていましたね。いじめは辛かったですが、自分の武器をどう見せるかを学んだ時間でもありました。

またこの出来事によって、日本生まれの人に差別的な中国人がいる一方で、日本文化に関心を持ってくれる中国人もいることがわかりました。日本で生まれた人間として、それは嬉しかったですね。

――その後、10歳でハワイへ行き、24歳でLAへと転居するわけですよね。アジア人であることで、一層差別的な扱いを受けるのではないかと思ってしまいますが。

Yuna そうです、父と母が別れて暮らすことになり、母の親戚が多いハワイに行くことになりました。背は高めなのに英語が話せないので、みんなが赤ちゃんに話しかけるみたいにしゃべってきて、少し自尊心が傷つく場面もありましたが、現地の人なりの配慮だったようです。

LAは民主党支持者が多いこともあって、比較的リベラルな気風がありますから、多様性には寛容なんですよね。人種差別をされていると思ったことはあまりないかもしれません。もちろん、たとえばレストランで先に並んでいても、アジア人である私よりも白人を先に店側が入れる、というようなことはたまにありますが。

――それは、一般的に人種差別というのではないでしょうか……。

すべてに「差別をやめろ」と言い続けていては身が持たない？

Yuna 確かに、そうなのかもしれません。ただ、実際に住んでみると、非常に難しい側面があります。平和や平等をどれだけ標榜していても、完全に差別のない世界はありません。リアルな世界に差別意識がはびこっている以上は、そのすべてに「差別をやめろ」と言い続けていては身が持たないという、実生活に基づく実感があります。

もちろん、私は差別に反対の立場ですが、より自分の人生を楽しく生きることを優先した場合に、些末な事象にエネルギーを消耗しない生き方を選択しているのだと思います。

――いま、日本はGDP（国内総生産）、一人あたりGDPなどの減少にくわえ、人口減少なども相まって国力の低下が指摘されています。日本で生まれ、国際社会を生き抜いているインフルエンサーのYunaさんの立場から、どのようなことを感じますか。

Yuna 私が偉そうに物を申すのも憚られるのですが、ひとつだけ言えるのは、日本人を縛っている有形無形のルールが多すぎるのではないか、ということです。

私自身、母親に帯同してハワイにわたり、その母親と絶縁をしてLAに行った経緯があります。母は私に依存し、所有物のように扱う人でした。それは愛情だったかもしれませんが極めて歪んでいて、思春期の私に対してでさえ、「彼氏を作るな」と厳格にルールを決めました。

このような実体験から、私は、抑圧されることで人間は本来のパフォーマンスを出せなくなることを知っています。母と暮らしていた当時、本来私が持っている力の10％も出せなかったと今でも思います。

翻って、日本人は総じて真面目で、優秀であり、そして従順ですよね。学校でも会社でも、逸脱することを嫌います。それは「世間の目」があるからです。波風を立てずに、世間相場から外れない人生でいることが善とされるため、思考停止に陥りやすいのではないかと私は思うんです。もっと自由に動ける人はいるはずなのに、自制してしまう傾向があるのではないかと考えています。

私自身も炎上した経験があるのですが…

――従順である一方で、一部ネットなどでの炎上がずっと尾を引くこともありますよね。このあたりの日本人が持つ二面性についてどう思いますか。

Yuna 私自身も炎上した経験があるのですが、日本での炎上を見ていると「こんなことでそんなに話題になるの？」と驚くことがあります。もちろん、アメリカにも炎上はあります。ただ、その対象はいわゆるスーパーセレブなどの超有名人であって、ミドル級のインフルエンサーが燃えたり、ましてや一般人の言動が必要以上に取り沙汰されることはかなり稀です。

日本には「石の上にも3年」ということわざがあるように、昔から我慢を美徳とする文化がありますが、我慢は消化されない気持ちを募らせ、ひどい場合には人格を歪めてしまう場合もあると思います。ネットに書き込まれる誹謗中傷などは、抑圧の副産物でしょう。もっと自分の人生に向き合って、自分なりのクリエイティブな表現をすれば、楽しそうに生きている他者を叩くことも減るのではないかと個人的には思っています。

◆◆◆

国際感覚に富み、経験を重ねるたびに思考して、自らの表現としたYunaさんの発信には重みがある。差別も毒親もすべてを血肉にしてゆく彼女は、ただありたい姿のために突き進む。

（黒島 暁生）