若いカップルを襲った銃を持つ2人組の男。恐怖の夜から数日後、警察が逮捕したのは20歳と18歳の黒人青年だった。被害者の証言と写真指認を決め手に、下された判決は懲役75年。ところが30年後、DNA鑑定が暴いた「決定的な矛盾」とは――。

【ー写真ページー】「レイプ犯に似ている」それだけで懲役75年になった『悲劇の黒人男性』【無罪を勝ち取ったガッツポーズ姿も】

アメリカで起きた衝撃の冤罪事件、その始まりを、新刊『世界で起きた恐怖の冤罪ミステリー35』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

女性を襲った「2人のアフリカ系アメリカ人」

1979年11月23日、ドライブ中の若いカップルが米テキサス州ダラスのドルフィン・アベニューにある酒屋にタバコを買うために立ち寄った。友人男性が店に入っている間、連れ合いの26歳の女性が近くの公衆電話を使用していたところ、2人のアフリカ系アメリカ人の男が隣の公衆電話ボックスに入ってきた。

そのとき彼女が何気なく感じた不安は的中する。

電話を終え車に戻ると、いきなり運転席の友人男性に先ほど見かけた男の1人が銃を突き付けてきたのだ。もう1人の男も銃を手に後部座席に乗り込んできて、車を出すよう命令。カップルは言われるがまま州間高速道路30号線を走り、その間、犯人たちに金を強奪される。

その後まもなく、犯人たちは男性に車を停め降りるように命じた。指示に従い彼が車を停めた瞬間、女性が車から逃げ出したものの、犯人の1人に捕まり車に引き戻されてしまう。再び車は走り出し、近くの公園へ。そこで、犯人たちは男性を銃で脅しながら代わる代わる女性をレイプする。そして、警察に行けば必ず殺すと脅し、彼女の免許証とウサギの毛皮のコートを盗んでから男性の車で逃走。

恐怖とショックに震える女性は近くの道路に逃げ込み、路肩に倒れて意識を失った。そこに偶然通りかかったパトカーが彼女を発見し、警察署へ。署には、先に被害を訴え出ていた男性が待っていた。

2人の証言によれば、銃を持って近づいてきた黒人男性は口ひげを生やし、身長180センチ、体重85キロ程度で白いストッキングキャップと腰丈の白いジャケットを着用していたという。

2人目の犯人は身長175センチ、体重60キロ程度。青いジャケットと薄茶色の帽子を身につけ、年齢は両者ともに20代前半だったそうだ。

逮捕された20歳と18歳の男性

捜査に乗り出した警察はほどなく、2人の男が酒屋から3キロほど離れた食料品店で女性のコートと一致するウサギの毛皮のコートを売ろうとしたことを突き止める。そして、事件から8日後の12月1日、事件現場の公園近くを歩いていたコーネリアス・デュプリー（当時20歳）とアンソニー・マシンギル（同18歳）が職務質問にかけられ、警察に任意同行を求められる。11月30日に起きた別の性的暴行事件で目撃された2人の男性に特徴がよく似ていたからだ。

このとき、デュプリーの持ち物からは何も発見されなかったが、マシンギルは昨日の事件で使用されたものとほぼ同様の銃を所持していた。

12月2日、被害者カップルが警察に呼ばれ、複数の黒人男性の写真を見せられる。この中に犯人がいるなら指し示してほしい。警察の質問に男性は特定できなかったが、女性は拘束されていたデュプリーとマシンギルの写真を明確に指差す。2人が犯人であることは明白。彼らは強姦と強盗容疑で逮捕される。

〈レイプ犯にされた黒人男性を救ったのは「DNA検査」だった…「冤罪事件」に見た“人を正しく裁く”ことの難しさ（昭和54年・海外の冤罪事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））