お笑いコンビ・Aマッソの加納が、自身が初めて購入した意外な写真集について明かし、スタジオを驚かせる場面があった。

【映像】加納が初めて買った意外な写真集

1月2日（金）、『闘うオンナのワイドショー』（テレビ朝日系）が放送。1年のニュースを女性目線で振り返る新感覚ワイドショーとして放送され、女性初の内閣総理大臣が誕生した激動の2025年を振り返った。スタジオにはMCのホラン千秋をはじめ、三宅香帆、黒岩里奈、森香澄、加納（Aマッソ）、弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）、山添寛（相席スタート）、長谷川あかりら豪華メンバーが集結。今年の顔となる闘うオンナたちが忖度ナシで語り合った。

番組では、日本武道館で開催されたAKB48の20周年コンサートの模様を紹介。前田敦子や大島優子らレジェンドOG35名が集結した歴史的なステージの映像が流れると、加納は「人生で初めて買った写真集が前田敦子さんだった。思い出深すぎて『もう20周年！？』って」と、自身の意外なルーツを告白した。

さらに話題は、当時のエースたちが若くしてグループを背負っていたことへ。前田敦子が21歳で卒業した事実に触れ、加納は「21歳で卒業したって、人生早すぎません！？」と驚きの声を上げると「21歳とかまだ自我ないですよね（笑）」と、文芸編集者の黒岩も独自の表現で当時の前田の凄まじさを称賛していた。