広島県のライブハウス「広島ALMIGHTY」の公式Xが3日に更新。開催予定のライブが延期になったことを報告した。

「公演延期のお知らせ」と書き出して、3日に開催予定だった「IMATANIZM-ALMIGHTY 2MAN SERIES 2026-Hymy x TURBO LIGHTER」について言及。「先日の大雪により出演者の到着が叶わず、やむなく開催延期となりました」と伝えた。

出演が予定されていたのは広島県発の4ピースオルタナティブロックバンド「Hymy」と大阪出身ロックバンド「TURBO LIGHTER」の2組。「Hymy」は自身らの公式Xで「本日予定しておりました広島ALMIGHTYでのライブは、大雪の影響により出演者の到着が困難となったため、開催延期とさせていただきます直前の発表となり申し訳ございません」とつづった。

中国地方では2日、強い寒気と冬型の気圧配置の影響で、広島、島根両県の山間部を中心にまとまった積雪があり、幹線道路の通行止めやJRの運休や遅れなど、交通の乱れが相次ぐ自体に。「広島ALMIGHTY」は「何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願い申し上げます」とした。